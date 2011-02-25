-LİBYA'DA KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜYOR BİNGAZİ (A.A) - 25.02.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un çeşitli kesimlerinde protesto gösterileri düzenlemeye çalışanlara, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin ateş açarak müdahale ettiği bildiriliyor. Uluslararası ajansların telefonla görüştüğü Trablus'tan bir kişi, başkentin batısındaki Canzur'da göstericilere açılan ateşte en az 5 kişinin öldüğünü söyledi. Kent halkından alınan bilgilere göre, Trablus'un doğu kesimindeki Faslum bölgesinde de Kaddafi güçleri göstericilere ateş açarken, olayda 5 ila 7 kişinin öldüğü sanılıyor. Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'de başlayan halk ayaklanmasında göstericiler, ülkenin doğusundaki çoğu bölgeyi ele geçirmiş, Kaddafi karşıtı güçler son günlerde başkent yakınlarına kadar ilerlemişti. Son 24 saat içinde Trablus dışında çatışmalar olduğu haberleri gelirken, 22 Şubattan bu yana ilk kez başkentte çatışma çıktığı belirtiliyor. Gelen haberlere göre, başkentin Canzur bölgesindeki Slatnah Camisi'nden çıkan yüzlerce kişi, Kaddafi karşıtı sloganlar attı. Telefonla açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Trablus'ta göstericilere keskin nişancıların ateş açtığını söyledi. Yeşil Meydan'a giden yolda caminin yakınında durduğunu aktaran bir başka görgü tanığı, cami önünde kalabalık toplandığını, keskin nişancıların göstericilere ateş açtığını söyledi. Görgü tanığı, "İnsanlar keskin nişancılar tarafından öldürülüyor, kaç kişinin öldüğünü bilemiyorum" dedi. Trablus'taki yakınlarıyla telefonla görüştüklerini anlatan Bingazililer de, başkent genelinde cuma namazından sonra camilerin önünde toplanan göstericilerin Yeşil Meydan'a ulaşmaya çalıştığını belirtti. Bir Bingazili de Trablus'taki göstericilerin, Yeşil Meydan'da kitlesel gösteri yapabilmelerinin "rejimin sonu anlamına geleceğini" düşündüğünü anlattı. Bu arada, ülkenin doğusunda muhaliflerin kontrolü ele geçirdikleri kentlerde Trablus'taki protestoculara destek gösterileri düzenleniyor. Libya'nın 6 milyonluk nüfusunun üçte birine ev sahipliği yapan Trablus, ayaklanmanın başladığı 15 Şubattan bu yana Kaddafi'nin kontrolünde kalan toprakların merkezi.