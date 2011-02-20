Libya'da Kaddafi'ye karşı 'Yeşil Devrim'

T24 - 42 yıldır Libya’yı demir yumrukla yöneten Kaddafi’ye karşı protestolar günden güne şiddetini artırıyor. Tunus ve Mısır’ın ardından Ortadoğu’nun en sıcak bölgesi haline gelen ülkede, Türk şirketleri saldırıya uğradı.

Türkiye, 25 bin Türk vatandaşının tahliyesi için ilk aşamada ülkeye 2 uçak gönderdi. Büyükelçi Levent Şahinkaya, Türklerin güvenliğinin sağlanması için Libya’ya nota verdi.

Tunus ve Mısır’ın ardından devrim ateşinin tutuştuğu Libya’da, 42 yıldır iktidardaki Albay Muammer Kaddafi’ye başkaldıran protestocular ile askerler arasında çatışmalar giderek tırmanıyor. Bir anda dünyanın en sıcak noktası haline gelen Libya’ya giren Hürriyet, ülkede faaliyet gösteren 200’den fazla Türk firması ve 25 bin Türk vatandaşının bulunduğu ülkedeki kaosu yerinden takip ediyor. Ülkenin doğusundaki Bingazi ve Derne’deki Türk şirketleri saldırıya uğradı. Şirketler vatandaşlarımızın güvenliği telaşında. Başkent Trablus’daki Türkiye Büyükelçiliği de vatandaşlarımızı tahliye etmek için harekete geçti. Büyükelçi Levent Şahinkaya, Türklerin güvenliğinin sağlanması için Libya’ya nota verdi.



İşgal ve yağma

Göstericilerin önceki gün şiddetli çatışmalar sonrasında ele geçirdiği Mısır sınırına yakın Derne Kenti’nde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin inşaatları, evleri ve depoları silahlı saldırıya uğradı. Göstericiler, Derne ve yakınındaki Beyda kentlerinde lojman ve teknik ekibin aileleriyle kaldığı evlerin bir kısmını işgal etti. Bazı evlerin yağmalandığı haberleri geliyor. Bitmekte olan lojmanları işgal eden Libyalılar, Kaddafi’nin vaat ettiği “konut” hakkından yararlandıklarını öne sürerek ev ve lojmanlara girdi. Bölgede güvenlik sorunu yaşanması nedeniyle Türkler direnmedi ve Türk Büyükelçiliği’nin de devreye girmesiyle başka evlere yerleştirilme işlemleri başladı. Türkler arasında can kaybı ya da yaralanan bulunmuyor. Mağdur durumda olan Türklerin sayısı 300-400 civarında.



İlk aşamada 2 uçak

Türkiye’nin Libya Büyükelçisi Levent Şahinkaya, Cuma ve Cumartesi günü ülkede tatil olmasına rağmen resmi makamlara ulaşarak Türklerin can ve mal güvenliğinin sağlanması talebiyle nota verdi. 25 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı ülkede, 500’e yakınının Türkiye’ye dönmek için Büyükelçilik nezdinde girişim yaptığı öğrenildi. Türkiye hükümeti, Türk vatandaşların tahliyesi için ilk aşamada 2 uçak gönderdi. Bugün de 3 uçak gönderilerek 750 kişinin daha tahliye edilmesi sağlanacak.



Personel telaşı

Ülkedeki çatışmaların yoğunlaştığı Bingazi ve Derne’de inşaat işlerinin büyük bir bölümünü yine Türk şirketler yapıyor. Her iki kentte de 14 Türk firması faaliyette, aileleriyle birlikte mahsur kalan Türk personelin sayısı ise 5 bini buluyor. Derne’de faaliyet gösteren şirketlere silahlı saldırı düzenlendi, işçiler aileleriyle şantiyelerden Bingazi’ye nakledildi.



Hürriyet Libya’da

Libya’ın başkenti ve en büyük kenti Trablus’a giren Hürriyet gazetesi muhabiri Zeynel Lüle, kanlı isyanın yaşandığı petrol zengini ülkede halkın nabzını tuttu. Kamu binalarının ve kurumların merkezi Trablus’ta halk büyük bir çoğunlukla Kaddafi’ye bağlı. Başkentliler, ülkenin diğer kentleri Bingazi ve Derne’de çok sayıda kişinin öldüğü isyanda, Libya ve İslam düşmanlarının parmağı olduğunu düşünüyor.



Depoları yaktılar

Hürriyet gazetesinin elde ettiği bilgilere göre Derne ve Bingazi’de faaliyet gösteren Türk şirketleri ve gelen ilk hasar bilgileri şöyle:

- Özaltın Holding: Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın’ın verdiği bilgiler şöyle: “Derne’de iş makinelerimiz, depolarımız ve malzemelerimize zarar verildi. Depolarımızı yaktılar. Zararımız çok ciddi boyutlara ulaştı. Libya’da altyapı çalışmaları yapıyorduk. Şantiyelere büyük zarar verildi. 160 Türk çalışanımız var. Onların güvenliğini sağladık. Bu daha önemliydi. Mal kaybımız çok büyük. Zararı nasıl kurtaracağımızı bilmiyorum. Libya’daki arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz.”

- TML İnşaat: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Takla, şu bilgileri verdi: “4 tane otomobilimiz çalındı. Şantiye bölgesinde mallarımıza ağır zarar verildi. Kaybımız 200 bin doları bulabilir. Buradaki gelişmeler bizi ciddi ölçüde etkiliyor. Umarım her şey düzelir. Bu ortamda iş yapmamız mümkün değil.”

Ülkedeki, şirketler, bölgeleri ve çalışan Türk personeli sayısı şöyle: Ano (Derne) 2 kişi, Tekser (Sedde) 20 kişi, Mra (Govarşe ve Tobruk) 100 kişi, Özaltın (Derne) 160 kişi, Arsel (Derne ve El Mer) 335 kişi, Mapa (Bayda) 140 kişi, TML (Bayda) 250 kişi, Yüksel İnşaat (Birige, Bincevaad ve Derne) 300 kişi, STFA (Bingazi) 60 kişi, System (Derne ve Bingazi Üniversitesi) 250 kişi (Küçük çapta saldırı var), Kolin (Recme) 150 kişi, Özalacataş (Tobruk ve civarı) 14 kişi, Biltek (Beyda, Derne ve Bingazi) 62 kişi (Saldırı oldu ve bir araca el konuldu.), Ermir (Beyda) 35 kişi.



Yağmacılara direnmeyin

LİBYA’daki olayların yoğunlaştığı Bingazi’deki Türkiye Başkonsolosu Ali Davutoğlu, ilk etapta 1000’e yakın Türk vatandaşının THY ve Air Libya uçaklarıyla tahliye edileceğini belirterek, “Türk işçilere, buralardan uzaklaşın ve sakın saldırılara müdahale edip göstericilere karşı direnmeyin çağrısı yapıyoruz” dedi.

Davutoğlu, Hürriyet’e telefonla verdiği demeçte, Türk vatandaşlarının tahliyesi için talimat aldıklarını belirterek, “Bingazi’de yönetim şimdilik otoritenin elinde. Sizinle konuştuğumuz şu an ortalık sakin. Ancak kentin doğu kesimlerindeki bazı yerlerin, göstericilerin eline geçtiğine dair resmi olarak doğrulatamadığımız haberler var. Başkonsolosluğa yönelik herhangi bir saldırı sözkonusu değil” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise, resmi temaslarda bulunduğu Hindistan’da yaptığı açıklamada, Libya’da da Mısır ve Tunus’takine benzer bir tahliye çalışması yürüteceklerini söyledi.