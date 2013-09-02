Libya'da Kaddafi yanlıları polisle çatıştı: 2 ölü

Libya Sirte'de Kaddafi yanlıları polisle çatıştı. Trablus Uluslararası Havalimanı'nın da silahlı gruplar tarafından kuşatıldığı, seferlerin başkent yakınlarındaki Mitiga Havaalanı'na kaydırıldığı bildirildi

Libya ’da başkent Trablus'un doğusunda devrik lider Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte'de, Kaddafi yanlıları ile güvenlik güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti.

Sirte Yerel Meclis Başkanı Abdülfettah Muhammed, Kaddafi'nin 1 Eylül 1969'da Kral İdris'i darbeyle devirip iktidara gelişinin yıl dönümü kutlamalarında çıkan olaylara müdahalede bulunmak üzere kente gelen güvenlik güçleriyle Kaddafi yanlıları arasındaki silahlı çatışmada 2 kişinin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını söyledi.

Bu arada, ülkenin güneyindeki Sebhe kentinde de ateşli silahlar eşliğinde kutlamalar yapan Kaddafi yanlıları ile 17 Şubat devrimini gerçekleştiren gruplar arasında gerginlik yaşandığı, bazı Kaddafi yanlılarının tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın silahlı gruplar tarafından kuşatıldığı, tüm seferlerin başkent yakınlarındaki Mitiga Havaalanı'na kaydırıldığı kaydedildi.

Karşıtlarının 17 Şubat'ta başlattığı devrimin 42 yıllık iktidarına son verdiği Kaddafi, 20 Ekim 2011'de Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) güçleri tarafından memleketi ve son kalesi olan Sirte'de iki aylık kuşatmanın ardından yakalanmış ve linç edilerek öldürülmüştü.