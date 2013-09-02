T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya'da Kaddafi yanlıları polisle çatıştı: 2 ölü

Kaddafi yanlıları ile güvenlik güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti

02 Eylül 2013 15:34

Libya Sirte'de Kaddafi yanlıları polisle çatıştı. Trablus Uluslararası Havalimanı'nın da silahlı gruplar tarafından kuşatıldığı, seferlerin başkent yakınlarındaki Mitiga Havaalanı'na kaydırıldığı bildirildi

Libya ’da başkent Trablus'un doğusunda devrik lider Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte'de, Kaddafi yanlıları ile güvenlik güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti.

Sirte Yerel Meclis Başkanı Abdülfettah Muhammed, Kaddafi'nin 1 Eylül 1969'da Kral İdris'i darbeyle devirip iktidara gelişinin yıl dönümü kutlamalarında çıkan olaylara müdahalede bulunmak üzere kente gelen güvenlik güçleriyle Kaddafi yanlıları arasındaki silahlı çatışmada 2 kişinin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını söyledi.

Bu arada, ülkenin güneyindeki Sebhe kentinde de ateşli silahlar eşliğinde kutlamalar yapan Kaddafi yanlıları ile 17 Şubat devrimini gerçekleştiren gruplar arasında gerginlik yaşandığı, bazı Kaddafi yanlılarının tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın silahlı gruplar tarafından kuşatıldığı, tüm seferlerin başkent yakınlarındaki Mitiga Havaalanı'na kaydırıldığı kaydedildi.

Karşıtlarının 17 Şubat'ta başlattığı devrimin 42 yıllık iktidarına son verdiği Kaddafi, 20 Ekim 2011'de Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) güçleri tarafından memleketi ve son kalesi olan Sirte'de iki aylık kuşatmanın ardından yakalanmış ve linç edilerek öldürülmüştü.

ETİKETLER

libyakaddafisirte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24