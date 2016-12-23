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BBC Türkçe

Libya'da kaçırılan uçak Malta'ya indi

İç hat seferi yapan ve içinde 118 kişi bulunan bir yolcu uçağı kaçırıldı. Uçak Malta'ya indi. Hava korsanlarının uçağı havaya uçurma tehdidinde bulunduğu bildiriliyor.

23 Aralık 2016 17:06

Libya'da Afrikiye Havayolları'na ait iç hat seferi gerçekleştiren ve içinde 118 kşi bulunan bir yolcu uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta'ya iniş yaptı.

Times of Malta gazetesi internet sitesinde, Airbus A320 tipi uçağın iki kişi tarafından kaçırıldığını ve hava korsanlarının uçağı patlatmakla tehdit ettiğini bildirdi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat ise Twitter üzerinden attığı mesajda, "Libya'da iç hat seferi yapan bir uçağın Malta'ya yöneldiği ve bir kaçırılma durumunun söz konusu olabileceği bilgisini aldım. Güvenlik görevlileri ve acil durum ekipleri hazır bekliyor" yazdı.

Ayrıntılar birazdan

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