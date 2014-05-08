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Dünya

Libya'da kaçak gemisi battı; 4 kişi öldü, 74 kişi kayıp!

Libya'da 130 kişiyi taşıyan bir gemi battı. 52 kişi kurtarılırken, 4 kişi öldü, 74 kişi aranıyor

08 Mayıs 2014 10:22

Libya açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi öldü, 74 kişi kayboldu.

Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Deniz Yarbay Eyüp Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, önceki gün içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığı yönündeki ihbar üzerine kurtarma çalışması başlattığını belirtti.

Çalışmalar sonucu 52 kişinin kurtarıldığını dile getiren Kasım, biri kadın 4 kişinin cesedinin bulunduğunu, 74 kişinin ise kaybolduğunun anlaşıldığını ifade etti. 

Kasım, Trablus kentinin 60 kilometre doğusunda bulunan 4 cesedin Mali, Gana ve Gambiyalı 3 erkek ile Kamerun uyruklu bir kadına ait olduğunu kaydetti.

Kaçak göçmenlerin nereden geldikleri ve nereye gitmek istedikleri konusunda bilgi vermeyen Kasım, kurtarılan 52 kişiden 20'sinin Mali, 14'ünün Gambiya, 12'sinin Senegal, 2'sinin Gine-Bissau, 2'sinin Burkina Faso, birinin Kamerun ve birinin Gana uyruklu olduklarını söyledi.

Batan teknenin 2'si hamile kadın olmak üzere 130 kişi taşıdığını ifade eden Kasım, Libya Kızılayı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin de katılımıyla kaybolan 74 kişiyi arama çalışmalarına devam edildiğini sözlerine ekledi.

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