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Dünya

LİBYA'DA İSYANCILARIN LİDERİ ÖLDÜ KAHİRE (A.A)

04 Mart 2011 19:18

-LİBYA'DA İSYANCILARIN LİDERİ ÖLDÜ KAHİRE (A.A) - 04.03.2011 - Libya'da, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde çıkan olaylarda isyancıların liderinin de öldüğü bildirildi.  El Arabiya televizyonu, başkent Trablus'un batısındaki Zaviya kentinde görülen şiddet olaylarında 13 kişinin öldüğünü, bu kişilerin arasında isyancıların lideri Hasan Varbok'un olduğunu duyurdu.   El Cezire televizyonu da olaylarda 50'den fazla kişinin öldüğünü, 300 kişinin yaralandığını kaydetmişti.  Öte yandan, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birlikler ve isyancılar arasında Ras Lanuf petrol terminali dışında çıkan çatışmalarda 4 kişinin öldüğü belirtildi.   

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