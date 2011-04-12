Libya'da isyancılar barış teklifini kabul etmedi

T24- Libya’daki isyancılar, Afrika Birliği heyetinin sunduğu barış planını geri çevirdi. İsyancıların lideri Mustafa Abdülcelil, Libya halkının ana talebinin Kaddafi ve rejiminin bir an önce gitmesi olduğunu söyledi.











Libya'da bir an önce ateşkes çağrısında bulunan Afrika Birliği, beş devlet başkanından oluşan heyetle pazar günü Trablus'ta Libya lideri Kaddafi'yle görüşmüştü. Muammer Kaddafi'nin etkili ve güvenilir bir kontrol sistemi getirilmesini kabul ettiğini bildiren Afrika Birliği, bugün de isyancılara barış planını sundu. Ancak isyancıların lideri Mustafa Abdülcelil'den beklenen yanıt gelmedi.

Libyalı isyancılar, Kaddafi ve rejiminin bir an önce gitmesini istiyor. Ancak muhalefetin bu talebine Arap Birliği'nin planında yer verilmiyor ve Kaddafi'nin koltuğunu bırakmaya da niyeti yok.

Libya'da gelecek planları

Libya'nın Bingazi kentinde ürkütücü ve köhne bir toplantı salonundayız. Duvarlarda kısa bir süre önce indirilen Kaddafi portrelerinin bıraktığı izler göze çarpıyor. Burada Libya'nın ilk “Kültür ve Demokrasi Forumu” yapılıyor. Dileyen herkes uzun konuşmacı listesine adını eklemekte özgür...



Muammer Kaddafi Trablus'ta

Forumun üzerinde durduğu ana başlıklar ve ulaşılması planlanan hedefler demokratik bir ülkenin olmazsa olmaz ilkeleri. Parlamenter demokrasi, ulusal ve ilerici bir anayasa, kadınlara tanınan toplumsal hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, kadınlara düşünce özgürlüğü sağlanması ve kadının toplumda aktif role kavuşturulması…

İsyancılardan biri söz alana kadar eğitim, öğretmenlere daha fazla maaş ödenmesi, müfredat değişikliği gibi daha çok gündelik hayatı ilgilendiren konular konuşuluyor. İsyancı "Onlara da sıra gelecek. Ama şu anda ihtiyacımız olan okul ya da üniversite değil. Şu anda ana konu savaşan insanlar olmalı. Bir burada konuşurken, orada her gün insanlar ölüyor. Bunları bırakıp, gerçeklerden bahsedelim" diyor.

İsyancılara yardım taşıyorlar

Zira Kaddafi kuvvetleri ile isyancılar arasındaki çatışmalar şiddetlenerek sürüyor. Bingazi'deki çocuk hastanesinde gönüllüler cephede çarpışan isyancılar için yardım çantaları hazırlıyor. Hastanenin doktorlarından biri eşiyle haftada birkaç kez bu çantaları isyancılara taşıyor ve yaralılara yardım ediyor. Doktor Faruk "Her çantada çorap, çamaşır, sabun, deterjan, diş macunu, deodorant var. Burada hükümetle bağlantılı kimse yok. Hepimiz halkın içinden çıkmış gönüllüleriz. Bu da bunun bir halk devrimi olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar da devrimciler için yapılan bağışlar" açıklamasını yapıyor.

Afrika Birliği ateşkese bir şans verilmesini istiyor

İsyancılar arasında El Kaide militanlarının da bulunduğu haberlerinin yayılmasının ardından artık çantalarda tıraş bıçağı ve jilet de var. Hatta Doktor Faruk, arada bir isyancılara sakal tıraşı yapması için bir berber de ayarlamaya karar vermiş.

"Umarım hepsi sağ salim geri döner"

Yardım çantalarının üzerinde İtalyan’ın Juventus ve Inter Milan, Mısır'ın El Ehli gibi ünlü futbol takımlarının isimleri var. Çantaları hazırlayan genç kızlardan Tanna'nın hayat arkadaşı da Brega'da Kaddafi kuvvetlerine karşı savaşıyor. Tanna "Cephede olduğunda hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Cep telefonu sadece Ecdebiye'deyken çekiyor" diyor.

Çantaları hazırlarken ne mi düşünüyor? Elbette sevdiğini. Tanna 'Umarım hepsi sağ salim geri döner' derken gözyaşlarına hakim olamıyor.

Libya'daki isyancılar genç ve iyi eğitimli erkeklerden ve evet kadınlardan oluşuyor. Bu Libya'da bir ilk… Birbirlerini daha önce hiç görmemiş erkekler ve kadınlar demokrasi için omuz omuza mücadele ediyor.



"Bu bir ilk"



Genç öğretmen Mahmud hislerini "Tunus ve Mısır'da neler olduğunu tabii ki gördük. Ancak burada yaşanan bir anda ortaya çıkan olağanüstü bir vatan aşkı… Bu zamana kadar hiç genç bir Libyalı bayrak taşıyıp, ulusal marşımızı söylememişti. Şimdi hep bir ağızdan yüksek sesle özgürlük marşımızı söylüyoruz. Hiç sokakları süpürmemiştik. Öğrencilerimle beraber haftalarıdır her gün marşlar söyleyerek sokakları temizliyoruz. Bu bir ilk…" şeklinde söze döküyor.

Daha önce bir süre yurtdışında yaşayan Esra'da yabancıların Libya'yla ilgili kalıplaşmış düşüncelerini değiştirmek istediklerini söylüyor. Esra, "Libyalı olduğumu duyduklarında ilk sözleri Kaddafi oluyordu. Gelecekte Libya dendiğinde akıllarına kendi çabasıyla bağımsızlığını kazanan bir ülkenin gelmesini diliyorum" şekline konuşuyor.