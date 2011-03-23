-LİBYA'DA İKİ HÜKÜMET KAHİRE (A.A) - 23.03.2011 - El Cezire televizyonu, Libya'da muhaliflerin kurduğu, ülkenin doğusunda üslenen "Ulusal Konsey"in, geçici hükümete başkanlık etmek üzere Mahmud Cebril'i atadığını duyurdu. Televizyonun haberinde, Libya'da geçmişte reform çabalarıyla tanınan Cebril'in, geçici hükümetin bakanlarını belirlemek üzere görevlendirildiği de kaydedildi. Cebril, askeri ve dış ilişkilerden sorumlu kriz komitesinin başında bulunuyordu. -MİSRATA SALDIRISINDA 17 ÖLÜ- Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, ülkenin batısındaki Misrata kentine dün düzenlediği saldırılarda 17 kişinin öldüğü belirtildi. Bingazi'deki hastanede görevli bir doktor, Kaddafi güçlerinin havan topu saldırılarıyla, keskin nişancıların ateşinde 5'i çocuk en az 17 kişinin öldüğünü ifade etti. Doktor bu çocuklardan dördünün, ailesiyle birlikte Kaddafi güçlerinin bombardımanından kaçarken hayatlarını kaybettiklerini söyledi. -''NATO, LİBYA'DA TEKNİK ROL OYNAYACAK'' Fransa hükümet sözcüsü Francois Baroin, Libya operasyonlarında NATO'nun teknik rol oynayacağını söyledi. Bakanlar kurulu toplantısın ardından gazetecilerin ''Libya'da NATO'nun rolüyle'' ilgili sorusunu yanıtlayan Baroin, ''NATO, Libya operasyonlarında teknik rol oynayacak'' dedi. Dışişleri Bakanı Alain Juppe de NATO'nun, operasyonlarda ''siyasi kılavuzluk'' yapmayacağını, uçuşa yasak bölge uygulamasını planlamasına katılacağını söyledi. Juppe, ''uçuşa yasak hava sahası uygulamasının başarıyla sağlandığını'' belirtti ve ''bu uygulamaya uyulduğunu'' vurguladı.