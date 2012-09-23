Libya'da halk, radikal İslamcıları çekilmeye zorladı; 11 ölü 60 yaralı

Libya’nın Bingazi şehrinde, radikal Selefi Ensar el Şeria örgütü ile Rafallah Sehati tugayının karargahlarına polis ve protestocular tarafından düzenlenen ve 11 kişinin ölümüne, 60 kişinin yaralanmasına neden olan baskınların ardından, Libya'da "güvenlik operasyonu odası" kurulmasına karar verildi.

Libya Ulusal Kongresi Başkanı Muhammed Magarief, devlete bağlı güvenlik güçlerinin, hükümetin kontrolünde olmayan milisleri dağıtarak Bingazi'de güvenliği sağlamak amacıyla, "güvenlik harekatı odası" kurmaya karar verdiğini açıkladı.

Magarief, Libya Genelkurmay Başkanı Yusuf el Mankuş ve Başbakan Mustafa Abuşagur'un da katıldığı, Bingazi'de düzenlenen basın toplantısında, "harekat odası"nın ordu, içişleri bakanlığı güçleri ve savunma bakanlığı tugaylarını bir araya getireceğini kaydetti.

Bingazi'de cuma günü, silahlı milis gruplarını protesto amacıyla yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı gösterilerin ardından yapılan baskınlarda, Ensar el-Şeria örgütünün bir çok merkezi hedef alındı.



Derna ve Bingazi'de üsler boşaltıldı



Muhalif grupların yanı sıra polis ve ordu birlikleri de destek verdiği baskınların etkisiyle, Libya'nın doğusunda İslamcıların kalesi olarak bilinen Derna şehrinde, İslamcı milisler Ebu Selim and Ensar el Şeria'nın beş üsten çekildiği ve bu grupların feshedildiği, şehir sakinleri tarafından bildirildi.

Libya'nın LANA haber ajansı, üslerden çekilen milislerin komutanlarının yaptığı açıklamalara yer verdi. Komutanlar, üslerde milislere karşı on gündür protesto gösterilere yapan halkla aralarında şiddete varan bir husumet çıkmadığını, milislerin önce kampları terketmek istemediğini ancak halka karşı kaba kuvvet kullanamayacaklarına göre dağılmayı tercih ettiklerini belirtti.

Kamplardan birinin komutanı, üslerden çekilirken ellerindeki 50 kadar mahkumu serbest bırakmak zorunda kaldıklarını, bu yüzden şehirde suç artışının yaşanabileceği söyledi.

Derna, Irak, Afganistan ve Suriye'deki iç savaşlara da katılan savaşçıların da başlıca askeri merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Ensar el Şeria'nın bir sözcüsü de, cuma günkü baskınların ardından, şehrin güvenliğini korumak için Bingazi'deki üsleri boşalttıklarını açıkladı.



Halk, Ensar El Şeria'nın merkezini basmıştı



Göstericiler, cuma günkü protestolar sırasında ellerinde sopa ve palalarla, “Libya, Libya” diye sloganlar atarak, Ensar el Şeria örgütünün merkezine girdi. Örgütün bayraklarını indiren göstericiler, bir dönem Muammer Kaddafi’nin iç güvenlik üssü olan karargahın içinde bir aracı da ateşe verdi.

Kalabalıktan, “El Kaide’ye son!” ve “Özgürlük için döktüğümüz kanlar boşa gitmeyecek!” sloganları yükseldi. Göstericiler ayrıca “Tugaylara hayır” diye slogan atarak Ensar el Şeria’nın bayraklarını indirdi.

Çıkan çatışmaların ardından örgütün Bingazi'deki merkez karargahının da tahliye edildiği belirtildi.

Göstericiler Ensar el Şeria karargahını bastıktan sonra Libya Savunma Bakanlığı’nın resmi tugayı olan Rafallah Sehati’nin karargahına ilerledi. Olaylarda, Reuters'ın bildirdiğine göre 11 kişi hayatını kaybederken en az 60 kişi yaralandı.



Suikast girişimi iddiası



Rafallah Sehati tugayının lideri İsmail Salebi, El Cezire muhabirine yaptığı açıklamada, aracının üsse dört kilometre mesafede vurulduğunu söyledi. Salebi, saldırıyı bir “suikast girişimi” olarak nitelendirdi.

Libya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ise yaptıkları açıklamalarda baskından “Kaddafi yanlılarını” sorumlu tuttu. Ancak olaylarda yaralanan kişiler bu iddiaları reddederek, hükümetin ve tugaylarının göstericilere Kaddafi günlerini hatırlatan şiddet dolu bir tavırla yanıt verdiğini söyledi.

Ensar el-Şeria, ABD'nin Bingazi'deki konsolosluğuna düzenlenen ve ABD Büyükelçisi Christopher Stevens ile üç diplomatın ölümüne yol açan saldırılardan sorumlu tutuluyor. Ancak örgüt lideri Muhammed el-Zehevi, bu yöndeki suçlamaları reddetmişti.