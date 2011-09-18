-Libya'da geçiş hükümeti ertelendi BİNGAZİ (A.A) - 18.09.2011 - Libya'da geçiş hükümetinin kurulmasının ertelendiği bildirildi. Muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyinin iki numaralı ismi Mahmud Cibril, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kurulmasının, görüşmeleri tamamlamak amacıyla ertelendiğini belirtti. Cibril, birçok göreve kimlerin getirileceği konusunda anlaştıklarını ancak kalan görevler için görüşmelerin sürdüğünü, en yakın zamanda bunların da belirlenmesini umduklarını söyledi. Bakan yardımcıları listesinin de değerlendirileceğini belirten Cibril, bu görevler için kadın ve gençlere öncelik verileceğini vurguladı. Cibril, geçen hafta, geçici hükümetin 10 gün içinde kurulacağını açıklamıştı.