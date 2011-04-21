-LİBYA'DA, FOTO MUHABİRİYLE BİR GAZETECİ ÖLDÜ MISRATA (A.A) - 20.04.2011 - Amerikan Vanity Fair dergisi ve 2007 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü sahibi İngiliz foto muhabiri Tim Hetherington ile bir gazetecinin, Libya'nın batısında yer alan Misrata kentinde öldüğü, 3 gazetecinin de yaralandığı bildirildi. Libya'daki AFP muhabiri tarafından verilen ve Vanity Fair tarafından teyit edilen haberde, Misrata'ya havan topuyla düzenlenen saldırıda, 41 yaşındaki Tim Hetherington ile kimliği henüz belirlenemeyen bir gazetecinin öldüğü, aralarında Getty Images ajansının foto muhabiri Chris Hondros'un da bulunduğu 3 gazetecinin de yaralandığı belirtildi. Haberde, Hondros'un ağır yaralandığı kaydedildi. Tim Hetherington, Eylül 2007'de Afganistan'da çektiği, sığınakta yorgun düşmüş Amerikan askerini gösteren fotoğrafıyla ödül almıştı. Hetherington'un, fotoğrafı Vanity Fair için yaptığı söyleşi çerçevesinde çekmiş ve bu fotoğrafa ödülü, "yorgunluğu hem bir insan hem de bir ulus olarak çok iyi ifade ettiği için" almıştı. Libya'da çok sayıda gazeteci ve foto muhabirinin, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler tarafından gözaltına alındığı, kötü muamele gördüğü ya da çatışmalar sırasında öldürüldüğü veya yaralandığı belirtiliyor. -LİBYALI MUHALİFLER: MİSRATA'DA 5 SİVİL ÖLDÜ- Libya'nın Misrata kentindeki havan topu saldırısında 5 sivilin öldüğü bildirildi. Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerin kuşatması altındaki kentten, adının Abdüsselam olduğunu belirten bir muhalefet sözcüsü, Trablus caddesinde ve limana giden Nakl Takil yolunda, hükümet askerleriyle muhalifler arasında çatışmaların sürdüğünü söyledi. Abdüssselam, "Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre, bugün havan topu saldırılarında 5 sivil ödü" dedi.