-LİBYA'DA DA ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Libya'nın Beyda kentinde hükümetin istifası istemiyle düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 3 kişi öldü. El Cezire televizyonunun internet sayfasında yer alan habere göre, görgü tanıkları, ülkenin doğusundaki Beyda'daki gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 3 kişinin öldüğünü, en az 4 kişinin yaralandığını belirtti. Bingazi kentindeki gösterilerde, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 38 kişinin hafif yaralandığı belirtilmişti.