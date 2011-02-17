T24 LogoT24 Logo
Dünya

LİBYA'DA DA ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ  ANKARA (A.A)

17 Şubat 2011 10:39

-LİBYA'DA DA ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ  ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Libya'nın Beyda kentinde hükümetin istifası istemiyle düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 3 kişi öldü. El Cezire televizyonunun internet sayfasında yer alan habere göre, görgü tanıkları, ülkenin doğusundaki Beyda'daki gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 3 kişinin öldüğünü, en az 4 kişinin yaralandığını belirtti.  Bingazi kentindeki gösterilerde, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 38 kişinin hafif yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24