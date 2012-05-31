Libya'da çoğunluğu Türk 338 kurum ve şahsın varlıklarına el konuldu

Libya'da, 338 kurum veya şahsın varlıklarına tedbir kondu. TMB Başkanı Emin Sazak, “Devletleştirme oluyor ancak bu tedbirin yanlışlıkla yapıldığını sanıyoruz” dedi.

Hürriyet'ten Zeynel Lüle ve Meltem Kara'nın haberine göre, Libya’da, aralarında Türklerin de bulunduğu 338 kurum ve şahsın varlıklarına tedbir konuldu. Bu kişi ve kurumların hesaplarına el konulup, herhangi bir işlem yapılmasına izin verilmezken, durumun seçimler öncesinde eski rejime yönelik bir tavır olduğu ifade ediliyor.

Odac isimli, Libya’nın TOKİ’si ile iş yapan Türk firmaların da aynı şekilde banka hesapları dondurulmuş durumda bulunuyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Emin Sazak, “Şu anda karışık bir durum var. Devletleştirme söz konusu ancak bu tedbir koymanın yanlışlıkla yapıldığına dair bilgiler de geliyor. Durumu takip ediyoruz” dedi.

Anlaşmaya aykırı davranış

Libya ile Türkiye arasında yatırımın karşılıklı korunması anlaşmasının olduğunu ifade eden Emin Sazak, “Bu durumda anlaşmaya aykırı davranmış görünüyorlar. Türk hükümeti de girişimlerde bulunacaktır. Ekonomi Bakanlığı ve TMB olarak durumu inceliyoruz. Hemen fevri davranmamak gerekiyor” diye konuştu.

TOKİ’ye el koymak gibi

Yalnızca Türkler değil Libya’da faaliyet gösteren yabancı şirketlere yönelik bir uygulama olduğunu ifade eden Emin Sazak, şunları söyledi: “330 kişi ve kuruma yönelik bir durum var. Bunların yaklaşık 200’ü de kişilerden oluşuyor, kurum değil. Eski rejimle ilgisi olan kişiler ve şirketlerle ilgili bir durdurma var. Durum siyasi gözüküyor ancak ortada bilgi kirliliği var. Şu anda bize gelen bilgiler arasında bu kişilerin ve kurumların varlıklarına tedbir konulmuş gözüküyor. Türkiye’de devletin bir kurumu olan TOKİ’ye Merkez Bankası’nın el koyması gibi bir durum bu.”

Devlet şirketleri durdu

Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince ise, genel olarak devlet şirketlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Libya’da yabancı bir şirketin Libyalı şirketlerle ortaklık kurabilmesi için en az yüzde 35 oranında Libyalı payı olması gerekiyor. Bu tip ortaklı şirketlere şimdi yeni yönetim atanana kadar işlem yaptırmıyorlar. Devlet şirketlerinin yönetimi durduruldu. Libya’da istikrarlı bir yönetim yok, şu anda seçim bekleniyor.”

Rixos’un müdürü Libya’dan kaçtı

Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Türk oteli Rixos’un Genel Müdürü Şükrü Koçak, can güvenliği olmadığı için önceki geceyi Türkiye Büyükelçiliği’nde geçirdi ve dün de Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla Türkiye’ye döndü. Otelde çalışan 54 Türk personel de, ‘ölüm tehdidi’ aldıkları gerekçesiyle Türkiye’ye dönmek üzere harekete geçtiler.

Mart ayında otelde 6 aydır kalan milis lideri Ali Daw Zintani, fatura çıkarılınca oteli basıp Genel Müdür Şükrü Koçak’ı kaçırmıştı. Otel müdürü, Türkiye Büyükelçiliği’nin çabalarıyla kurtarılmıştı. Zintani ve adamları, otelin içinde havaya ateş ettikten sonra Koçak’ı alıp Zintani’nin kentin Fallah bölgesindeki ofisine götürmüştü. Koçak, kaçırılma olayı sırasında darp edilmiş, sağ kulağında duyma kaybı olmuş ve dizlerinden yaralanmıştı. Büyükelçiliğin girişimiyle 2 gün sonra serbest kalan Koçak’a yönelik ölüm tehditleri devam etti. Önceki gün ‘can güvenliği olmadığı’ gerekçesiyle Büyükelçiliğe sığınan Şükrü Koçak, geceyi burada geçirdi. Dün de Türkiye’ye döndü. Otelde çalışan 54 Türk personel de, aynı gerekçeyle iş bırakıp, Türkiye’ye dönmek üzere harekete geçti.