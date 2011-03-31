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Dünya

LİBYA'DA BİR İSTİFA DAHA  KAHİRE (A.A)

31 Mart 2011 23:25

-LİBYA'DA BİR İSTİFA DAHA  KAHİRE (A.A) - 31.03.2011 - Libya'da Dışişleri Bakanı Musa Kusa'nın istifasının ardından bir üst düzey yetkili daha istifa etti. Yönetim karşıtı ayaklanmanın başlarında büyükelçilerin büyük kısmının muhaliflere katılmalarının ardından Libya'nın BM temsilcisi olarak atanan eski dışişleri bakanlarından Ali Abdüsselam Treki, görevinden istifa ettiğini açıkladı. ABD'nin Libyalı yetkililere vize vermemesi üzerine Nikaragua, Libya'yı Treki'nin yerine BM'de temsil edeceğini bildirmişti. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Dışişleri Bakanı Musa Kusa İngiltere'ye gitmiş ve İngiliz yetkililerine görevinden istifa ettiğini belirtmişti.

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