-LİBYA'DA BAŞBAKAN ALEYHİNE GÖSTERİ CEZAYİR (A.A) - 16.02.2011 - Libya'nın Bingazi kentinde, yüzlerce kişinin hükümetin istifası talebiyle gösteri yaptığı bildirildi. Associated Press'in görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberinde, protestocuların Başbakan Bağdadi el Mahmudi'nin istifa etmesini istedikleri belirtildi. Ancak Libya lideri Muammer Kaddafi aleyhine slogan atılmadığı kaydedildi. Reuters ajansı ise, Bingazi'de bir insan hakları eylemcisinin tutuklanmasına kızan kalabalığın polisle ve hükümet yanlılarıyla çatıştığını duyurdu. Merkezi Bingazi'de bulunan özel Kuryna televizyonunun internet sitesindeki haberinde, göstericilerin bir resmi binanın önünde, insan hakları eylemcisinin serbest bırakılması talebiyle gösteri yaptığı ve buradan şehrin Sahajara meydanına giderek polis ve hükümet yandaşlarıyla çatıştığı belirtildi. Göstericilerin elinde silahlar ve molotofkokteylleri bulunduğu, ayrıca polise taş attıkları belirtilen haberde, olayların daha sonra yatıştığı, hükümet yanlılarının meydanın kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. Haberde, 10'u polis 14 kişinin yaralandığı ancak durumlarının ağır olmadığı kaydedildi. Reuters'ın görüştüğü bir Bingazi sakini, çatışmalara katılanların Trablus'taki Ebu Salim cezaevinde yatan mahkumların yakınları olduğunu söyledi. Sözkonusu cezaevinde genelde militan İslamcılarla muhaliflerin tutulduğu belirtiliyor. Görgü tanığı olaylara 500-600 kişinin karıştığını söyledi. -KADDAFİ YANLISI GÖSTERİLER- Bu arada, devlet televizyonunun bir haberinde, bugün ülkenin çeşitli yerlerinde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye destek için gösteriler yapıldığı duyuruldu. Devlet televizyonu başkent Trablus'taki hükümet yanlılarının gösterisinden görüntüler yayınladı. Görüntülerde gösteriye katılanların Katar'ın El Cezire televizyonu aleyhine slogan attıkları ve televizyonu yalan haber vermekle suçladıkları görüldü. Mısır yönetimi, El Cezire'yi devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek aleyhine gösterileri kışkırtıcı haber yapmakla suçlamıştı.