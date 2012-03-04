Libya'da 'Adalet ve Kalkınma Partisi' kuruldu

T24 - Libya Müslüman Kardeşler hareketi, onlarca yıl sonra siyasi parti kurdu. Müslüman Kardeşler, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurduğunu ilan etti.

Libya'daki Müslüman Kardeşler, daha sertlik yanlısı İslami grupların rekabetiyle karşı karşıya olmasına rağmen, ülke genelinde var olan en organize grup olarak kabul ediliyor. Müslüman Kardeşler'in sözcüsü Muhammed Geyir, grubun 18 kentte temsilciliği bulunduğunu belirtti. Müslüman Kardeşler'in pek çok destekçisi, Libya'da iç savaşın sona ermesinden sonra ülkesine dönmüştü.