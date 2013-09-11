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Dünya

Libya'da ABD konsolosluğuna saldırının yıldönümünde bombalı eylem

Bingazi'de ABD Büyükelçisi Chris Stevens’ın öldüğü saldırıların birinci yıldönümünde bombalar patladı

11 Eylül 2013 13:52

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ABD diplomatik temsilciliklerine düzenlenen ve Büyükelçi Chris Stevens’ın hayatını kaybettiği saldırıların birinci yıldönümünde olayların patlak verdiği Libya'nın Bingazi şehrinde bir patlama oldu.

Görgü tanıkları patlamada Dışişleri Bakanlığı'na ait bir binanın ağır hasar gördüğünü söyledi.

Olay yerinde bulunan bir AFP fotoğrafçısı, Dışişleri Bakanlığı'na ait binanın büyük bir kısmının yıkıldığını, civarda bulunan Merkez Bankası binasının da ağır hasarlı olduğunu bildirdi.

Patlamanın nedeni henüz tespit edilemedi ancak AFP'ye konuşan görgü tanıkları bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendiğini iddia etti. Patlama sonucu ölen ya da yaralananlar olabileceği de belirtildi.

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin 30 yıldan fazla süre devam eden iktidarının sonunu getiren ayaklanmaların beşiği Bingazi, son aylarda çoğunluğu eski rejim için çalışmış güvenlik gücü ve yargı mensuplarına yönelik saldırılara ev sahipliği yaptı. Saldırılarda diplomatlar ve batılı ülkelerin çıkarları da hedef alındı.

Geçtiğimiz yıl 11 Eylül günü ABD'nin Bingazi'deki başkonsolosluğuna bir saldırı düzenlenmiş, Büyükelçi Stevens ile üç ABD vatandaşı yaşamlarını yitirmişlerdi.

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