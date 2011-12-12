-Libya'da 600 kilogram patlayıcı etkisiz hale getirildi TRABLUS (A.A) - 11.12.2011 - Amerikalı silah uzmanları, Libya'da ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturan silahların ortadan kaldırılması çabaları çerçevesinde yüzlerce kilogram patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Uzmanlar, yaklaşık 600 kilogram patlayıcıyı, kuma gömüp patlattı. Muammer Kaddafi'nin devrilmesi ve daha sonra öldürülmesiyle sonuçlanan 8 aylık iç savaşın ardından silahların ve diğer cephaneliğin etkisiz hale getirilmesi için bir grup Amerikalı silah uzmanı Libya'ya gelmişti. Amerikan diplomatlar, uzmanların Eylül ayından bu yana yaklaşık 5 bin roketatarı etkisiz hale getirdiğini açıkladı.