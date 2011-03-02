-LİBYA'DA 6 BİN KİŞİ ÖLDÜ PARİS (A.A) - 02.03.2011 - Libya İnsan Hakları Birliği'nin iddiasına göre, ülkedeki ayaklanmanın bastırılmasına bağlı şiddet olaylarında sadece 3 bini Trablus'ta olmak üzere 6 bin kişi öldü. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'nun (FIDH) Paris'teki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Libya İnsan Hakları Birliği Sözcüsü Ali Zeydan, "Tüm ülkedeki kurbanların sayısı 3 bini Trablus, 2 bini Bingazi ve bini de Zaviye veya Zenten gibi diğer kentlerde olmak üzere 6 bin ölü" dedi. Şimdiye kadar dolaşan rakamlardan çok daha yüksek olan bu bilançonun daha da ağır olabileceğini söyleyen Zeydan, "Bu elde ettiğimiz rakam, ancak daha yüksek olabilir" diye konuştu. FIDH 23 Şubatta yaptığı açıklamada Libya'daki ölü sayısının 640 olduğunu duyurmuştu. Libya hükümeti toplam 300 ölü olduğunu açıklamış, diplomatik çevreler ise bilançonun bin ila 2 bin arasında olabileceğini belirtmişlerdi.