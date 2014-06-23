Libya'da 48 saat doluyor, Türk vatandaşları ülkeyi terk ediyor

Libya'da hükümete ve İslamcı militanlara karşı isyan bayrağı açarak ‘Meclis’i feshettiğini’ açıklayan emekli Tuğgeneral Halife Hafter'e bağlı birliklerin, Türk ve Katar vatandaşlarının 48 saatte ülkenin doğusundan ayrılmalarını istemesinin ardından Türk vatandaşlarının bölgeden ayrılmaya başladığı bildirildi. Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosu Ali Sait Akın, Türk vatandaşlarının zorunlu sebepler olmadıkça Libya'nın doğusuna gitmemesi, gidenlerin de dönmesi doğrultusunda uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

Bingazi ve doğu bölgelerinde orduya bağlı "Libya Kalkanı" güçleri ile emekli Tuğgeneral Halife Hafter'e bağlı birlikler arasında çıkan çatışmalardan sonra, Hafter'e bağlı birliklerin "Türk ve Katar vatandaşlarının bulundukları yeri terk etmesi" tehdidi üzerine Türk vatandaşlarının bölgeden tahliyesi Bingazi Başkonsolosluğunun koordinasyonunda başladı.

AA’nın haberine göre, ülkenin doğusunda yaşayan yaklaşık 250 Türk vatandaşının, Bingazi Havaalanı'nın olaylar nedeniyle kapalı olması yüzünden, Türkiye 'ye dönüşlerinin sağlanması için birkaç alternatif üzerinde duruluyor. Türk vatandaşlarının doğudaki Labrak Havaalanı üzerinden dönüşlerini yapabileceği ancak havaalanında Türk Hava Yolları'nın seferlerinin olmaması nedeniyle vatandaşların Libya veya Afrika havayolları ile Türkiye'ye ulaşabileceği bildirildi.

Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu 250 vatandaşın, bugün veya yarın Labrak'tan kiralanacak uçakla İstanbul 'a gönderilmesi seçeneği üzerinde çalışıyor. Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosu Ali Sait Akın, Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamalarda Türk vatandaşlarının zorunlu sebepler olmadıkça Libya'nın doğusuna gitmemesi, gidenlerin de dönmesi doğrultusunda uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

Bakanlığın uyarısıyla Türk vatandaşlarının birçoğunun bölgeden ayrıldığını söyleyen Akın, güvenlik gerekçesiyle konsolosluk faaliyetlerinin de 14 Haziran'dan bu yana Trablus üzerinden yapıldığını kaydetti.

Libya genelinde 5 bine yakın Türk olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Büyükelçilik yetkilileri ise "Şu an için batıda büyük bir risk yok. Ülkeye girişte vize uygulaması olmadığı için kişi sayısını tam olarak bilemiyoruz. Ancak bizimle bağlantı kuranlar ile ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz" dediler.

The Wall Street Journal’dan Ayşegül Akyarlı Güven’e konuşan, DEİK Türk-Libya İş Konseyi Başkanı Ersin Takla da Libya'da 25 bin işçinin 2011 yılında Türkiye'ye döndüğünü hatırlatarak "Orada inşaat işi nedeniyle çalışmaya devam etmekte olan 8 kadar Türk çalışan vardı. Onların da dönmesi için dün çalışmalar başlamıştı" diye konuştu.

2011’de 25 bin kişi tahliye edilmişti

2011 yılında tahliye edilen 25 bin Türk'ün ardından ülkede işlerin büyük oranda yeniden başlamadığına dikkat çeken Takla, "Türkler 7 milyar dolarlık yenileme ve yeni iş imzası attılar. Ama aldıkları para 158 milyon dolarda kaldı. Bu da işlerin yürümediğini gösteriyor" dedi.

Takla'nın verdiği bilgilere göre Kaddafi'nin öldürülmesiyle sonuçlanan ayaklanmalardan öncekilerle birlikte, Türk şirketlerin Libya'dan 1.4 milyar dolarlık alacağı bulunuyor. Bu alacaklara karşılık ödemelerin büyük ölçüde yapılmadığını ifade eden Takla "Elimizde 'Ödenecektir' yazılı kağıtlar var. Ama bu çok da bir anlam ifade etmiyor. Anladık ki sağlıklı bir siyasi yapı oluşmadan önce Libya'da iş yapmak kolay olmayacak" dedi