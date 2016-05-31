Libya'da 2 yıl sonra Türkiye Büyükelçiliği açılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Libya'ya giderek, 2014 yılında güvenlik endişesiyle kapatılan Trablus Büyükelçiliği'nin yeniden açılış sürecini başlatacak.

Reuters'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun bugünkü ziyaretinde, 30 Mart 2016'da Trablus'a giderek göreve başlayan Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa el Sarraj ve Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, 2014 yılında güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle tahliye edilen Trablus Büyükelçiliği'nin tekrar açılmasına yönelik sürecin de başlatılacağı belirtildi ve şöyle devam edildi:

"Sayın Bakanımızın temasları, ülkemizin bu zorlu geçiş sürecinde Libya halkının ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında olduğunu bir kez daha vurgulaması bakımından önemli bir vesile teşkil edecektir."

Ziyaret sırasında, Libya halkının ihtiyaç duyduğu gıda ve ilaçtan müteşekkil bir insani yardım paketinin Libya makamlarına teslim edileceği de bildirildi.

Libya'da Birleşmiş Milletler'in desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti otorite boşluğu nedeniyle ülkede güçlenen IŞİD ile mücadele yürütüyor.