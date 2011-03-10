-LİBYA'DA 2 GAZETECİ KAYIP LONDRA (A.A) - 10.03.2011 - İngiliz The Guardian gazetesi, Libya'da kendi muhabirleri ve birlikte seyahat ettiği Brezilyalı bir gazetecinin kayıp olduğunu bildirdi. Gazete, muhabirleri Geyt Abdülahad ile en son pazar günü, üçüncü taraflar aracılığıyla temas kurduklarını kaydetti. The Guardian'ın Ortadoğu sorumlusu Ian Black, muhabirleri Iraklı Abdülahad ile en son temas kurdukları sırada Trablus'un batısındaki Zaviye kentinin dış mahallelerinde olduğunu belirtti. Black, diğer kayıp gazetecinin Brezilya Estado gazetesinin muhabiri Anderi Netto olduğunu açıkladı. Ian Black, muhabirlerinin aranmasına destek olmaları için Trablus'taki Libya hükümeti ve Londra'daki yetkililerle temas kurduklarını söyledi. -HASTANE TAHLİYE EDİLDİ- Libya'nın doğusunda isyancıların elinde bulunan stratejik petrol kenti Ras Lanuf'ta bir hastane yakınına düşen roket mermileri yüzünden tahliye edildi. Bölgedeki gazeteciler, Muammer Kaddafi'ye sadık güçlerin attığı roketlerden en az dördünün, hastanenin ve direnişçilerin namazdan döndükleri bir caminin yakınına düştüğünü belirttiler. Hastanedeki doktorların panik içinde binadan yayan veya hastalarla birlikte ambülanslarla kaçtıkları kaydedildi.