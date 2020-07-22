Almanya Savunma Bakanı: Libya Türkiye ve Rusya arasında bölünebilir

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Libya krizi ve Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın Libya'da varlık göstermediği için hareket alanının sınırlı olduğunu ifade eden Kramp-Karrenbauer, Libya'nın Rusya ve Türkiye arasında bölünme tehlikesi olduğunu söyledi. Kramp-Karrenbauer, "Libya örneği gösteriyor ki, bölgede varlık göstermiyorsanız hareket kabiliyetiniz de sınırlı kalıyor. Bu da şu an örneğini gördüğümüz gibi, ülkenin muhtemelen Türkiye ve Rusya arasında bölünmesi tehlikesini doğuruyor. Bunun Avrupa için çok tercih edilir bir durum olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ocak ayında düzenlenen Libya zirvesine de değinen Kramp-Karrenbauer, Berlin'de başlatılan diplomatik sürecin tek diplomatik süreç olduğunu da sözlerine ekledi. Libya için somut olarak yapılması gerekenin silah sevkiyatını engellemek olduğunu vurgulayan Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın bu konuda girişimlerini artıracağını kaydetti.

"Yaptırımlar Bakanlığın gündeminde"

Öncelikle Alman ordusunun AB'nin Akdeniz'deki İrini misyonuna bir fırkateyn daha göndereceğini söyleyen Kramp-Karrenbauer, Berlin'in silah sevkiyatı yapan ülkelere karşı planlanan yaptırımlar üzerinde çalıştığını da ifade etti. Kramp-Karrenbauer, "Baskıyı artırmak için kaçak silah sevkiyatı yapanların deşifre edilmesi, ayrıca yaptırımlar uygulanması Dışişleri Bakanlığının gündeminde" diye konuştu.

Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın bölgede askeri varlık gösterip göstermeyeceği ve bunun için yetki istenip istenmeyeceği sorusunu da "Bu tabii ki sürecin sonunda anlaşılabilecek bir durum. Pazarlığı yürütülen ateşkesin uygulamaya geçirilmesi halinde mümkün. Ben en azından Heiko Maas’ın önerisinden bunu anladım. Ancak şunu söylemek mümkün; bölgede varlık göstermeme kararı uzun bir süre önce alınmıştı. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum da bu kararın sonuçlarıdır" şeklinde yanıtladı.