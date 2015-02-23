Libya, Türk şirketlerini ülkeden çıkarma kararı aldı

Batılı devletlerce desteklenen Tobruk hükümeti Libya'daki Tobruk Hükümeti'nin ülkede projeleri olan tüm Türk şirketlerini uzaklaştırma kararı aldığı bildirildi. 2011'deki iç savaş öncesinde Türk firmaları Libya'da 15 milyar dolarlık iş yapıyorlardı.

Abdullah es-Seni'nin başbakanlık ettiği Tobruk Hükümeti'nin resmi internet sayfasında yer alan habere göre, "Dün Beyda kentinde olağanüstü toplanan geçici hükümetin bakanlarının Türk şirketlerini Libya'dan çıkarma kararı aldığı" belirtildi. Haberde ayrıca "Toplantı kapsamında yabancı şirketlerle yapılan tüm proje sözleşmelerinin gözden geçirilmesine karar verildiği" dile getirildi. Seni, geçen hafta eş-Şarku'l Evsat gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye'yi Libya'nın içişlerine karışmakla suçlamış ve Libya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerini ülkeden çıkarmakla tehdit etmişti.

Desteğe vurgu yapıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise geçen perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin 17 Şubat devriminin başından bu yana Libya'nın yeniden imar ve inşası ile devlet kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi için sağladığı desteğe vurgu yapmıştı. Libya'da emekli general Hafter'in, Zintan merkezli milis gruplarla ortaklaşa başlattığı darbe girişimi, Trablus ve Misrata merkezli devrimci gruplarla ortak hareket eden Trablus merkezi yönetimi tarafından engellenmişti. Kaddafi rejiminin 2011'de devrilmesinin ardından Libya'da tesis edilen geçiş hükümetine karşı geçen yılın başında başlayan darbe girişimleri, ülkeyi iç savaşa sürüklemişti. Ülkedeki iç savaş, Trablus'taki Milli Genel Kongre'nin (MGK) desteklediği "Libya Şafağı" Koalisyonu ile Mısır'daki Sisi yönetiminin desteklediği, Tobruk'daki Temsilciler Meclisi'nin ise arka çıktığı emekli General Halife Hafter'e bağlı "Onur Operasyonu" Koalisyonu arasında, merkezi şehirler ve petrol bölgelerine hakimiyet konusunda yaşanıyor.

Vatandaşlar tahliye edilmişti

Trablus Hükümeti'nin kontrol ettiği başkent Trablus, Misrata, Bingazi ve Beni Velid kentlerinde ticari faaliyetlerde herhangi bir yasaklama ve engelleme ile karşılaşılmazken çatışmalar sebebiyle Libya'daki Türk vatandaşları tahliye edilmişti. Tobruk Hükümeti'ne bağlı güçler ülkenin doğusunda Tobruk, Beyda ve Ecdebiye kentleriyle batıda Zintan ve Zaviye şehirlerini elinde bulunduruyor.

15 milyar dolarlık iş yapıyorlardı

2011’den önce Libya’da 15 milyar dolarlık iş yapan Türk şirketleri iç savaşın ardından şantiyelerindeki çalışmaları durdurmuştu. O tarihte ülkede 3 bin Türk çalışan bulunuyordu. Bölgede uzun süre boyunca Türk şirketlerinin şantiyeleri yağmalandı. Bazı Türk firmaları alacaklarını tahsil etmek için uluslararası mahkemelere başvurdular.