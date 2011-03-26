-LİBYA TEZKERESİ RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yabancı ülkelere gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılması için 1 yıl süreyle izin verilmesine ilişkin TBMM Genel Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar şöyle: ''Libya'da 15 Şubat 2011 tarihinde başlayan olaylar neticesinde ortaya çıkan şiddet ortamının sona erdirilebilmesini teminen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan 26 Şubat 2011 tarihli ve 1970 sayılı Karar ile 17 Mart 2011 tarihli ve 1973 sayılı Kararda kayıtlı hüküm ve çağrıları dikkate alarak ve mezkur Kararlar çerçevesinde Libya'da istikrar ve güvenliğin yeniden tesisine yönelik uluslararası çabalara çok boyutlu katkıda bulunmak üzere, lüzum, sınır, kapsam, şekil, yöntem ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasanın 92. maddesi uyarınca 1 yıl süreyle izin verilmesi Genel Kurulun 24 Mart 2011 tarihli ve 82. Birleşiminde kabul edilmiştir.''