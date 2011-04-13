-LİBYA TEMAS GRUBU DOHA'DA TOPLANDI DOHA (A.A) - 13.04.2011 - Londra'da yapılan Uluslararası Libya Konferansı'nda oluşturulmasına karar verilen Libya Temas Grubu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılımıyla Katar'ın başkenti Doha'da toplandı. Temas grubunun İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve Katar Veliaht Prensi Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani'nin eşbaşkanlığında Doha Ritz Carlton'da düzenlenen bu ilk toplantısında, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, ABD, bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri dışişleri bakanları ve bakanlık temsilcilerinin yanı sıra Libya Geçici Ulusal Konseyi'nden temsilciler de yer alıyor. Basın mensuplarının kısa bir süre görüntü almasına izin verilen toplantı, Katar Veliaht Prensi Şeyh Tamim ve William Hague ile Ban Ki-mun'un açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak sürecek. Kapanış konuşmalarını William Hague ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Casim Bin Cabir El Tani'nin yapacağı toplantının sonunda başkanlık özeti isimli bir metin yayımlanacak. Libya Temas Grubu ile Libya halkının geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine yardım edilmesi ve uluslararası toplumun Libya'ya ilişkin düzenli istişarelerde bulunması amaçlanıyor. -FRANSA TARAFINDAN KİRALAN YARDIM UÇAĞI BİNGAZİ'YE İNDİ Fransa tarafından kiralanan 10 ton ilaç taşıyan yardım uçağı, Libya'nın Bingazi kentine indi. İçinde sivil toplum örgütü üyelerinin de bulunduğu Airbus tipi uçak Fransız yetkililer tarafından gönderilen ilk yardım uçağı olma özelliğini taşıyor. Uçağın Bingazi'ye gönderilmesinin, Katar'ın başkent Doha'da Libya Temas Grubunun toplantısının yapıldığı güne rastladığına dikkat çekiliyor.