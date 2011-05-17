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Dünya

LİBYA, SAVCININ İDDİALARINI REDDETTİ TRABLUS (A.A)

17 Mayıs 2011 01:22

-LİBYA, SAVCININ İDDİALARINI REDDETTİ TRABLUS (A.A) - 16.05.2011 - Libya Hükümeti, rejimin yönetim karşıtı sivillere yasa dışı saldırılar düzenlediği yolundaki iddiaları reddetti. Libya Hükümeti sözcüsü Musa İbrahim, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Luis Moreno-Ocampo'nun, Libya Lideri Muammer Kaddafi, oğlu Seyfülislam Kaddafi ve istihbarat başkanı Abdullah El Senusi hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebini önemsemediklerini belirtti.  İbrahim, savcının yanlış medya haberlerine dayanarak anlamsız sonuçlara vardığını ifade ederek, hükümetin hiçbir zaman sivillerin öldürülmesi ya da paralı asker tutulması talimatını vermediğini söyledi. UCM Savcısı Moreno-Ocampo, mahkemenin yargıçlarından, Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkarmalarını istemişti. Savcı, Kaddafi, oğlu ve ve El Senusi'yi göstericilere yönelik saldırıları planlama, saldırı emrini verme ve saldırılara katılmakla suçlamış, Kaddafi güçlerinin sivillere evlerinde saldırdığını, göstericileri vurduğunu, cenaze törenlerine topçu saldırısında bulunduğunu ve camilerden çıkan insanları öldürmek için keskin nişancılar yerleştirdiğini belirtmişti.

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