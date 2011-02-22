Libya petrol sevkiyatını durdurdu

T24 - Libya’nın deniz petrol terminallerinden petrol sevkiyatını durdurduğu bildirildi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Nobuo Tanaka, petrol fiyatlarının şu andaki seviyelerde seyretmesi halinde dünyanın 2008 yılındaki ekonomik krizi yeniden yaşayabileceği uyarısında bulundu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ise Libya’daki gerginlik nedeniyle petrol üretimini artırmak için olağanüstü toplantı yapmayı değerlendirdiği bildirildi.



Libya'da yönetim karşıtlarıyla ordu arasındaki tansiyonun tırmanması ve petrol şirketlerinin ülkedeki üretimlerini durdurmaya başlaması petrolde sert yükselişi beraberinde getirdi. ABD ham petrolünün varil fiyatı 95 dolara yaklaşarak Ekim 2008'den beri en yüksek seviyesine çıktı. Altının onsu 1,400 dolar seviyesinde seyrederken, spot piyasada gümüşün fiyat son 33.5 dolara yaklaşarak 31 yılın en yükseğinde işlem gördü.



Reuter ajansının duyurduğuna göre, deniz ulaşımı kaynakları Trablus, Bingazi ve Misurata limanlarında şiddet yüzünden faaliyetlerin durduğunu kaydetti.



İtalyan hükümetinden adını vermeyen bir kaynak, Libya’daki enerji arzı durumunun kaygı verici olduğunu belirterek, "Durum endişe yaratıyor. Libya’daki petrol terminalleri bu sabah kapalıydı" dedi.



İtalya Sanayi Bakanlığı Müsteşarı Stefano Saglia da, "Libya’nın doğalgaz arzını kesmesi durumunda stratejik doğalgaz stoklarını kullanmaya hazır olduklarını" söyledi. Doğalgaz arzının kesilmediğini, ancak durumun çok karmaşık olduğunu belirten Saglia, "Doğalgaz arzının kesilmesi durumunda doğalgaz arzı için güvenlik komitesi zaten alarm vaziyetinde, doğalgazın kesilmesi halinde olağan ve stratejik stoklar kullanılacak. Bunun için bir sorun olmamalı" dedi.



İtalyan petrol ve doğalgaz şirketi Eni, Libya doğalgazını İtalya’ya kendi kontrolündeki 510 kilometre uzunluğunda Yeşilakım doğalgaz boru hattıyla taşıyor. Öte yandan İtalyan enerji şirketi Edison’a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya’nın Eni’ye olan doğalgaz sevkıyatı yavaşladı. Enerji dergisi Staffetta Quotidiana da Libya’dan İtalya’ya doğalgaz akışının dün geç saatlerden itibaren yavaşlamaya başladığını ve durumun kötüye gittiğini yazdı.



İtalyan doğalgaz şebekesi Snam Rete Gas’ın verilerine göre, Yaşilakım doğalgaz kompleksine bağlı Sicilya’daki Gela terminaline doğalgaz akışı 20 Şubat itibariyle 25,8 milyon küpte kaldı.Libya’nın İtalya’ya doğalgaz sevkıyatının azaldığı yönündeki haberler üzerine İtalyan hükümetinden bir kaynak, "90 günlük petrol ve 30 günlük doğalgaz rezervlerine sahip olduklarını" açıkladı.Libya, İtalya’nın ham petrol ihtiyacının yüzde 25’ini ve doğalgaz ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyor.





Limanlarda faaliyet durduruldu

Libya’da Trablus, Bingazi ve Misurata’da deniz ulaşımının durduğu bildirildi. Deniz ulaşımı kaynakları Trablus, Bingazi ve Misurata limanlarında şiddet yüzünden faaliyetlerin durduğunu kaydetti.





"2008 yılındaki kriz tekrarlanabilir"



Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Nobuo Tanaka, petrol fiyatlarının şu andaki seviyelerde seyretmesi halinde dünyanın 2008 yılındaki ekonomik krizi yeniden yaşayabileceği uyarısında bulundu. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Uluslararası Enerji Forumu’na katılan Tanaka, "Petrol fiyatı 2011 yılında 100 dolar seviyesinde hareket ederse bu 2008 yılındaki krizin tekrarına yol açar" dedi. Petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinde seyretmesinin küresel ekonomi için çok kötü olduğunu, özellikle Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler için ciddi sorun teşkil edeceğini belirten Tanaka, petrol arzında sıkıntı ortaya çıkarsa Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) hareket geçmesi gerektiğini, ancak çok fazla petrol arzı bulunduğu için panik olmaya gerek olmadığını ifade etti. Bu arada Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali Naimi, "Petrol arzındaki azalmayı giderecek atıl kapasiteye sahibiz" dedi. Suudi Arabistan Haber Ajansının (SPA) haberine göre Ali Naimi, ülkesinin günlük 12,5 milyon varil petrol üretim kapasitesinin "uluslararası petrol arzında herhangi bir açığı telafi etmeye" yardımcı olabileceğini söyledi. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, şu anda günlük 8 milyon varil petrol üretiyor.





"OPEC, petrol üretimini arttırmak için olağanüstü toplantı yapabilir"



İtalyan hükümet kaynağı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) Libya’daki gerginlik nedeniyle petrol üretimini artırmak için olağanüstü toplantı yapmayı değerlendirdiğini söyledi. Kaynak, OPEC üyelerinin Libya’daki durumu değerlendirmek amacıyla Riyad’da gayri resmi bir toplantı yaptığını belirterek, toplantıda OPEC’in üretimin artırılması konusunda resmi bir toplantı yapıp yapmayacağı kararını değerlendirdiklerini bildirdi. Öte yandan ABD Enerji Bakan Yardımcısı Daniel Poneman da dünyanın 87 ülkesinden enerji bakanları ve üst düzey yetkililerin katıldığı Olağanüstü Uluslararası Enerji Forumunda yaptığı konuşmada, petrol üreticilerinin yüksek talebe cevap vermesi ve piyasaya daha fazla arzda bulunmaları gerektiğini belirterek, aralarında OPEC ülkelerinin de bulunduğu petrol üreticisi ülkelere üretimlerini artırmaları çağrısında bulundu. Poneman, geçtiğimiz aylarda ekonomik toparlanma temelinde piyasalarda petrole ilişkin büyüyen bir talep görüldüğüne dikkat çekerek, petrol tüketicisi ülkelerin ekonomik toparlanmasını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde fiyatların yükselmesi olasılığından endişe ettiklerini vurguladı. Poneman ayrıca, piyasalarda fiziki bir arz sıkıntısı olduğuna dair bir işaret görünmediğini de ifade etti.





Altın yükseldi



Siyasi tansiyonun artması güvenli liman olarak görülen emtia ürünlerine ilginin de sürmesine neden oluyor. Altının onsu 1,400 dolar seviyesinde seyrederken, spot piyasada gümüşün fiyat son 33.5 dolara yaklaşarak 31 yılın en yükseğinde işlem görüyor.



İçerde de altın fiyatları yükseldi. Cumhuriyet altını 484 liradan satılırken, çeyrek altının satış fiyatı da 120 liranın üzerine çıktı. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 71,80 liraya yükselerek rekor kırdı. Altın, dün alışta 71,15 lira ve satışta 71,50 lira olmuştu. Altın, dünden önceki rekor seviyeyi 3 Ocak 2011 tarihinde 71,45 lira ile görmüştü. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet Ata Lira 472 liradan alınıp 481 liraya, 22 ayar bilezik ise 65 liradan alınıp 70,35 liraya satılıyor. Tam altın 456 liradan alınıp 467 liraya, Çeyrek altın da 121.7 liraya satılıyor.





