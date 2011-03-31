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Dünya

LİBYA OPERASYONU NATO'NUN BRÜKSEL (A.A)

31 Mart 2011 14:46

-LİBYA OPERASYONU NATO'NUN  BRÜKSEL (A.A) - 31.03.2011 - NATO, Libya'daki askeri operasyonu tüm unsurlarıyla devraldı. NATO'dan yapılan açıklamada, Libya operasyonunun bu sabah TSİ 08.00'de tamamen NATO komutasına geçtiği belirtildi.  Libya'daki "Birleşik Koruyucu Operasyon" kapsamında NATO, silah ambargosunu, uçuşa yasak bölge uygulamasını ve sivillerin korunmasını sağlıyor. Askeri operasyon başlatan uluslararası koalisyon, NATO büyükelçilerini buluşturan Kuzey Atlantik Konseyi'nin pazar günü aldığı Libya operasyonunu  üstlenme kararının ardından askeri unsurlarını NATO'ya devretmeye başlamıştı.

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