Libya'nın ilk başbakanı Sadullah Koloğlu'nun oğlu anlattı: Babam, Meclis'te konuştuğu zaman anlamazlardı

Libya’nın ilk başbakanı Sadullah Koloğlu’nun oğlu olan ve 70’li yıllarda Ecevit’in Libya özel temsilciliğini yürüten Orhan Koloğlu, Libya’daki yıllarını ve babasının başbakanlık dönemlerini anlattı. Koloğlu, babası hakkında, "Meclis’te konuştuğu zaman Libyalılar babamı anlayamazdı. Onların Arapçası Libya’ya özgüydü çünkü. Öldüğünde hesabında sadece 25 altın vardı. Çünkü Libyalı gençlerin eğitimi için harcıyordu parasını. Hem okul hem yol paralarını veriyordu" dedi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Orhan Koloğlu, Libya’yı “Coğrafya olarak da çok zor bir yer. Nüfusu gayet az ama geniş toprakları var. Arkası tamamen çöl. Sahil kesimi dışarıyla ilişki içinde. Avrupa, Türkiye ve Mısır olmak üzere. Ancak iç kesimdekilerin kimseyle ilişkisi yoktur neredeyse. Çölün ortasında kendi gelenekleriyle yaşarlar. Zaten bu farklılıklar yüzünden de her zaman çatışmalar vardır” diye anlattı.

Ailesinin soyunun Libya'ya giden yeniçerilere dayandığını belirten Koloğlu, babasından ve Libya’daki başbakanlık sürecinden şu sözlerle bahsetti: “Babam Sultan Abdülhamit’in Aşiret Mektepleri’nde okumuştu. Sonradan onun Sultan’a teşekkür ettiği bir metni gazetede görmüştüm. Babam valiydi Türkiye’de, sonradan Libya’ya başbakan yaptılar. 18 yaşlarımdaydım. Arapçayı çok iyi konuşurdu. Meclis’te konuştuğu zaman Libyalılar babamı anlayamazdı. Onların Arapçası Libya’ya özgüydü çünkü. Öldüğünde hesabında sadece 25 altın vardı. Çünkü Libyalı gençlerin eğitimi için harcıyordu parasını. Hem okul hem yol paralarını veriyordu.

Orhan Koloğlu kimdir?

Orkan Koloğlu’nun babası Sadullah Koloğlu Derne’de maiyet memuru olarak başladığı kaymakamlık hayatına Hassa, Buldan, Pınarhisar, Vize, Saray, Maçka’da devam etti. Cumhuriyet’in ilanından sonra da Of, Sürmene, Kadınhanı, İznik, Karacabey, Çatalca’da kaymakamlık yaptı. 1938’de Hakkâri, 1940’ta da Bingöl valisi oldu. 1941’de emekliye ayrıldı. Orhan Koloğlu babasının kaymakamlık yaptığı Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Babası 1949’da bağımsızlığını yeni kazanmış, kadroları olmayan Libya’da eskiden tanıdığı Emir Sunusi’nin talebiyle Türk hükümetinin izniyle ilk başbakanlık görevini üstlenip 1952’ye kadar sürdürdü. Gençliğinin ilk yılları Libya’da geçti. 70’li yıllarda Bülent Ecevit’in Libya özel temsilcisiydi. Libya’ya dair kitaplar yazdı. Kariyerine 90’dan fazla kitap, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, çeşitli ülkelerde ataşelikler ve siyasi danışmanlıklar sığdırdı. Tuzla’da kaldığı huzur evindeki mütevazı odasına girdiğimizde günlük gazetesi sehpanın üzerindeydi. Masasında ise hazırlığını yaptığı yeni kitabının notları vardı.