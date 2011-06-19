Libya: NATO sivilleri öldürdü

T24 - Libya hükümetince yapılan açıklamada, NATO savaş uçaklarının saldırısında başkent Trablus'taki bir evin isabet aldığı ve en az beş sivilin öldüğü belirtildi. Souk el Cuma mahallesinde ciddi hasar görmüş üç katlı binanın hava saldırısında isabet aldığı söyleniyor.



Libyalı yetkililer Trablus'taki gazetecileri saldırıda isabet aldığı söylenen bölgeye götürdü ve yıkılan binayı gösterdi.



Libya hükümet sözcüsü hasarın NATO savaş uçaklarından atılan füze ve bombalar sonucu meydana geldiğini söyledi.



Hasarlı binaların gösterilmesi ardından hastaneye götürülen gazetecilere, saldırıda öldüğü söylenen 5 kişinin cesetleri de gösterildi.



Geçmişte yanlış hedefleri vurduğunu kabul eden NATO iddiaları soruşturuyor.



NATO'nun dün gece saldırılar yaptuğını doğrulayan, NATO sözcüsü 'geçmişte, meskun mahal olduğu iddia edilen bölgelerin, Kaddafi rejimi tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını' belirtti.



BBC Trablus muhabiri Jeremy Bowen, Libya yönetiminin iddialarının doğru çıkması halinde, NATO'nun Libya misyonu hakkındaki soru işaretlerinin artacağını kaydediyor.



Geçen Cuma günü de, Libyalı yetkililer, NATO'nun düzenlediği saldırıda bir kamu binasının isabet aldığını, çok sayıda kişinin öldüğünü ve suçlulara ilişkin kayıtların tamamen tahrip olduğunu bildirmişti.





Diplomatik girişimler



Geçtiğimiz günlerde, Rusya'dan bir özel temsilci, arabuluculuk yapmak üzere Trablus'ta Libya hükümetiyle görştü.



Temsilci Mihail Margelov, önceki hafta Bingazi'de isyancıların temsilcileriyle görüşmüştü.



Rusya'nın Afrika özel temsilcisi Margelov, Libyalı muhalifler ve rejim temsilcileri arasında Fransa, Norveç, Almanya diğer ülkelerin başkentlerinde de temaslarda bulunulduğunu sğyledi.



AFP ajansı ise Libyalı isyancıların başında bulunan Mahmud Cibril'in, bu tür görüşmeler yürütüldüğü yolundaki haberleri yalanladığını duyurdu.



Trablus hükümeti, ateşkesi kabul edip ülkenin geleceğine ilişkin siyasi müzakere sürecini başlatmak için, Kaddafi'nin görevinde kalmasını şart koşuyor.



Fransa, İngiltere ve ABD ise ateşkesi ancak Kaddafi'nin görevden ayrılması durumunda kabul edeceklerini vurguluyor.





İhlalleri soruşturmak için ek süre



Bu arada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Libya'daki ihlalleri soruşturan uzmanlar kurulunun görev süresini yıl sonuna kadar uzattı.



Kurul bu ay başında Konsey'e, Libya hükümet güçlerinin çatışmalarda insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediğini bildirmişti.



Konsey iki tarafı da ihlallerde bulunmakla suçladı.



NATO harekatı, Kaddafi yanlısı güçlerin ülkenin isyancıların elindeki kesimlerini tehdit etmeye başladığı Mart ayından bu yana sürüyor.





