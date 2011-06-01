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Dünya

LİBYA MİSYONU 90 GÜN UZATILDI  BRÜKSEL (A.A)

01 Haziran 2011 16:29

-LİBYA MİSYONU 90 GÜN UZATILDI  BRÜKSEL (A.A) - 01.06.2011 - NATO üyeleri, NATO'nun Libya misyonunun 90 gün daha uzatılmasını onayladı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar Kaddafi rejimine açık bir mesaj gönderiyor: Libya halkını korumak için operasyonu sürdürmeye kararlıyız. BM yetkisini gerçekleştirene dek çabalarımıza devam edeceğiz. Bu hedefe ulaşmak için baskıyı artıracağız" ifadelerini kullandı. NATO'nun operasyona devam kararıyla aynı zamanda Libya halkına da mesaj verildiğini belirten Rasmussen, şöyle devam etti: "NATO, ortaklarımız ve tüm uluslararası toplum sizin yanınızda. Geleceğinizi şekillendirebilmenizi güvence altına alabilmek için birleştik ve bu günler yaklaşıyor."

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