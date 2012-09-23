Libya milisleri dağıtma kararı aldı

Libya'da, Kaddafi rejiminin devrilmesinden sonra ortaya çıkan silahlı milis grupları lağvediliyor. Bingazi halkının sokağa dökülerek milisleri hedef alması, Trablus'u harekete geçirdi. 11 kişinin öldüğü olaylar sonrasında Libya yönetimi, devletin denetiminde olmayan tüm milis gruplarından silahlarını bırakmalarını istedi.

Ensar el-Şeria'nın ele geçirdiği binalara yürüyen öfkeli göstericiler, araçları ateşe verdi. Örgütün merkezini basarak yağmaladı. Bingazi'deki olaylarda ölenler ve yaralananlar oldu. Gelişmeler ise Libya yönetimini harekete geçirdi.

Meclis Başkanı Muhammed El-Megaryef, tüm milis gruplardan silahlarını bırakmalarını istedi. Devletin denetiminde olmayan tüm silahlı grupların lağvedileceğini duyurdu.

Libya ordusu da silahlı milislere, Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardından ele geçirdikleri tüm kaum binalarını boşaltmaları için ultimatom verdi.

Bingazililerin tepkisi ve Libya yönetimiyle ordudan gelen bu baskılar sonuç verdi.

Amerika'nın Libya Büyükelçisi'nin ölümünden sorumlu tutulan Ensar el-Şeria örgütü, Bingazi'de ele geçirdiği tüm binaları terketti.

Derne kentindeki iki İslamcı milis grubu da fesih kararı aldıklarını duyurdu.

Bingazi'de Hz. Muhammed'e hakaret eden filmin protesto edildiği eylemde ABD'nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens'ın öldürülmesi, Libyalılar'ın ülkedeki istikrarsızlığın kaynağı olan radikal silahlı gruplara yönelik tepkisini artırmıştı.