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Dünya

Libya lideri Kaddafi vuruldu mu?

İtalyan Dışişleri Bakanı'nın Kaddafi vuruldu açıklaması gündemi değiştirdi...

13 Mayıs 2011 03:00

T24- İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin muhtemelen başkent Trablus'u terk ettiğini söyledi. Bir anda dünya gündemine yerleşen haber Libya hükümeti tarafından yalanlandı.

 

Franco Frattini ayrıca Kaddafi'nin yaralanmış olabileceğini belirtti. Frattini bu açıklamaları, ülkesinde gazetecilere yaptı. İtalya Dışişleri Bakanı, Kaddafi'nin muhtemelen NATO'nun hava saldırılarında yaralandığı ve Trablus'un dışında olduğu bilgisinin kendisine, kentteki Katolik piskopos Giovanni Innocenzo Martinelli tarafından verildiğini açıkladı.


Libya hükümeti ise Kaddafi'nin yaralandığı iddiasını yalanladı. Merkezi Dubai'de olan El Arabiya Televizyonu'nu telefonla arayan hükümet sözcüsü, iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi.

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