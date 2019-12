-Libya Kaddafi sonrasına hazırlanıyor BİNGAZİ (A.A) - 25.08.2011 - Muammer Kaddafi sonrasına hazırlanan Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi üyeleri Trablus'a geçerek yeni hükümeti oluşturmayı amaçlıyor. Muhaliflerin kalesi konumundaki Bingazi'de ise hayat normale dönmüş değil. Muhalif güçlerin Başkent Trablus'u ele geçirmesinin ve Muammer Kaddafi'nin karargahı Bab-Ül Aziziye'nin düşmesinin ardından Bingazi'de bulunan Ulusal Geçiş Konseyi de yeni hükümeti oluşturmak için harekete geçti. Mustafa Abdülcelil başkanlığındaki Konseyin, olumsuz bir gelişme olmazsa birkaç gün içinde Trablus'a gitmesi planlanıyor. Muhalifler arasındaki görüş ayrılıkları ise hükümetin kuruluşu sırasında sorun çıkarabilir. Muhaliflerin merkezi Bingazi'de ise yaşam normale dönmüş değil. Halkın en önemli sorunu güvenlik. Düzenli bir güvenlik gücü bulunmayan şehirde bir çok kişide otomatik silah görmek mümkün. Trablus'taki ilerleme dolayısıyla gece boyunca devam eden sevinç gösterilerinde çocuklarla otomatik silahlar aynı meydanda bulunuyor. Bingazi'deki yabancı gazeteciler iki ayrı otelde kalıyor. Otelleri ise Ulusal Geçiş Konseyine bağlı askerler koruyor. Oteller barikatla korunurken askerler girişte kimlik kontrolü yapıyor. Çatışmaların yoğun olduğu günlerde ise gazetecilerden başka kimsenin üst katlara çıkmasına izin verilmemiş. Yollarda trafik polisi görünmüyor. Trafik, şoförlerin inisiyatifine bırakılmış. Zaten otomobillerin çoğu hasarlı ve eski. Gündüz saatlerinde güvenlik ve Ramazan nedeniyle bir çok dükkan kapalı. Sokakta çok az insan dolaşıyor. Dükkanların kepenkleri eskiden Libya bayrağı gibi tamamen yeşilmiş. Şimdi ise bir çok kepenk yeni bayrağın renklerinde boyanmış. Duvarlarda ve meydanlarda bir çok fotoğraf var. Bu fotoğrafların, çatışmalarda ölenlerin fotoğrafı olduğu ifade ediliyor. Halk özgürlükleri için hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmaya çalışıyor. -Halk tüpgaz kuyruğunda- Bingazi'de otoritenin kaybolmasının ardından halkın yaşadığı bir zorluk da tüplere gaz doldurabilmek. Aslında tüpleri doldurmak çok ucuz. Bir mutfak tüpünü doldurmak 2 buçuk Libya dinarı. O da yaklaşık 3 TL. Ancak tüp dolum tesislerinin zarar görmesi ve şirketlerin yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla gaza ulaşmak zor. Bu nedenle insanlar, çoğu çok eski ve darbeli mutfak tüplerini doldurmak için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyorlar. Tüp kuyruğunu çekmek istememiz ise küçük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlar görüntü almamızı istemezken bazıları ise, "çekin herkes görsün" dedi. Türk olduğumuzu öğrenince çekim yapmamıza izin verildi. Sırada bekleyenlerden bazıları daha önce Türk inşaat şirketlerinde çalıştıklarını anlatarak, "İnşallah, işler yoluna girince Türk şirketleri tekrar gelir" diye duygularını dile getirdiler. Bizim çekim yaptığımız sırada başka ülkelerden gazeteciler de çekim yapmaya başlayınca saldırıya uğradılar. Diğer gazetecilere yönelik saldırı tehlikeli boyutlara ulaşınca biz tavsiye üzerine bölgeden ayrıldık. -"Teşekkürler Fransa"- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya kararının ardından Fransa öncülüğünde Kaddafi'ye yönelik saldırıların başlatılmasının Bingazililer için ayrı bir anlamı var. Bingazi havalimanında ve Tahrir Meydanı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin fotoğrafı üzerinde "Teşekkürler Fransa" yazan bilboardlar yer alıyor. Tahrir Meydanı'ndaki bir diğer bilboard'ta ise "Fantastic 4, God bless you all, Thanks for all" yazısı ve Sarkozy, ABD Başkanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron'un fotoğrafları bulunuyor. Muhalifler, Türkiye'nin maddi yardımları dolayısıyla da Türkiye'ye müteşekkirler. Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her türlü bürokratik zorluğu aşarak kendilerine ayni ve nakdi yardım ulaştırdığını belirterek, "Biz buna Türk yöntemi adını veriyoruz" demişti. -Kaddafi'den kaçanlar dönüyor- Kaddafi yönetimininde, Kaddafi'nin zulümlerine ortak olmak istemedikleri için ülkeyi terk etmek zorunda kalanlarsa Libya'ya dönmeye başladı. Bingazi'de Muhammed isimli eski askeri pilot, geçen yıl Kaddafi'nin sivillere yönelik tutumu yüzünden ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Kaddafi'nin sivilleri öldürme talimatı verdiğini anlatan Muhammed, "Ben askerim katil değil. Bizim görevimiz ülkenin düşmanlarıyla savaşmak, sivilleri öldürmek değil" diye konuştu. Kaddafi'nin katliamlarına ortak olmamak için Libya'yı bir yıl önce terk ettiğini belirten Muhammed, rejim tarafından takip edildiği için 3 ayda bir ülke değiştirdiğini, Trablus'un muhalifler tarafından ele geçirilmesinin ardından da en son gittiği Etiyopya'nın Başkenti Addis Ababa'dan Libya'ya döndüğünü kaydetti. Eşinin ve çocuklarının halen ülke dışında olduğunu anlatan Muhammed, kendisi gibi bir çok askerin ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını ama güvenlik nedeniyle onlarla irtibat kuramadığını dile getirdi. Fotoğrafının ve görüntüsünün çekilmesini istemeyen eski pilot, Trablus'ta çiftliği olduğunu belirterek, "Herşey yoluna girince, artık çiftliğimle uğraşacağım" dedi. Askeri Pilot Muhammed, ülkenin şu anda zor durumda olduğunu ancak kısa bir süre sonra yeraltı kaynaklarından kazanılan gelirle ülkenin büyük bir atılım yapacağını söyledi.