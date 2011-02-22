-LİBYA İSYANI AVRUPA BORSALARINI VURDU LONDRA (A.A) - 22.02.2011 - Avrupa'da Londra, Frankfurt ve Paris borsaları petrol fiyatlarındaki artış ve Libya'daki gelişmelerin yarattığı endişe nedeniyle düşüşle açıldı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,51 (30,48 puan) değer kaybederek 5.984,32 puana, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 0,39 düşerek 7.293,11 puana ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 0,56 azalarak 4.074,62 puana geriledi. Londra Borsası dün yüzde 1,12 (68,19) düşerek günü 6.014,80, Frankfurt Borsası yüzde 1,41 (105.00 puan) azalarak 7.321,81 ve Paris Borsası yüzde 1,44 (59,73 puan) gerileyerek 4.097,41 puandan kapatmıştı. -''TEKNİK NEDENLERLE'' AÇILAMADI Libya'daki yönetim karşıtı gösteriler nedeniyle dün yüzde 3,59 oranında değer kaybeden Milano Borsası, bu sabah ''teknik nedenlerle'' açılamadı. İtalyan Borsasından yapılan açıklamada, Milano Borsası'nın ''teknik problemler'' nedeniyle bu sabah borsanın açılış saati olan 08.00'de açılamadığını duyurdu. Borsa sözcüsü, işlemlerin geçici süreyle askıya alındığını belirterek, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi. Yönetim karşıtı gösterilerin yaşandığı Libya ile güçlü ekonomik bağlantıları olan Milano Borsası'nın temel göstergesi FTSE Mib endeksi, dün yüzde 3,59 oranında değer kaybederek 22.230 puandan kapanmış, borsada işlem gören Libya ile ekonomik bağlantıları olan İtalyan şirketlerinin hisseleri de önemli oranda değer kaybetmişti.