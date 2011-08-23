-Libya için Türkiye'de toplanacaklar ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla telekonferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, Libya Temas Grubu'nun siyasi direktörler düzeyinde bu hafta Türkiye'de toplanması kararlaştırıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya ziyareti öncesi, resmi temaslarda bulunduğu Etiyopya'da, Libya'daki gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Davutoğlu, önce Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ve Libya Temas Grubu eski başkanı Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Bu görüşmelerin ardından Davutoğlu, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir El Tani, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kanada Dışişleri Bakanı John Baird, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, Danimarka Dışişleri Bakanı Lene Espersen ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alistair Burts'ın katılımıyla telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmede, Libya Temas Grubu'nun siyasi direktörler düzeyinde bu hafta Türkiye'de toplanması kararlaştırıldı.