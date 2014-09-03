Libya iç işlerine karışıldığı gerekçesiyle Ankara Büyükelçisi'ni geri çekti

Libya iç işlerine müdahale edildiği gerekçesiyle Ankara Büyükelçisi'ni geri çekti. Dışişleri kaynakları elçinin geri çağrıldığı haberlerini doğruladı.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Arap basınında dün çıkan iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Libya Meclisi’nin Tobruk’ta toplanmasını kabul etmek mümkün değil" sözleri Libya yönetiminde rahatsızlık yarattı.

Libya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da kullanılan ifadelerin Libya’nın içişlerine karışmak olduğu belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç ise dün yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetinden ve kardeş Libya halkına yönelik duygularından şüphe edilmesi ve sözlerinin çarpıtılıp sorgulanmaya yeltenilmesi en hafif tabiriyle haksızlıktır ve kabul edilemez" açıklaması yapmıştı.