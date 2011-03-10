-LİBYA HÜKÜMETİNİN TEMSİLCİSİ ATİNA'DA ATİNA (A.A) - 10.03.2011 - Atina'yı ziyaret eden Libya hükümetinin temsilcisi Muhammed Tahir Siala, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitris Dollis ile görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Asthon ile birlikte kararlaştırıldığı belirtilen görüşmede Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi İoannis Aleksios Zeppos'un da yer aldığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, görüşmenin içeriği konusunda bilgi verilmedi. Libyalı temsilci, AB dışişleri bakanlarının Brüksel'de, Libya'daki ayaklanmayı ele aldığı toplantısı öncesinde önceki gün de Portekiz'de temaslarda bulunmuştu. -FRANSA'DAN AB'YE ÇAĞRI Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Fransa ve Almanya'nın, AB'nin Libyalı isyancılarla temasa geçmesini istediğini açıkladı. Brüksel'de yapılan AB dışişleri bakanları toplantısında basına konuşan Juppe, Almanya ile birlikte, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yönetimi artık terk etmesini ve AB'nin, Libya'daki yeni sorumlularla diyaloğa girmesini arzu ettiklerini söyledi. Fransa bugün yaptığı açıklamada, muhalefetin kurduğu Libya Milli Konseyi'ni Libya halkının yegane meşru temsilcisi olarak tanıdığı bildirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin makamından bir yetkili, Fransa'nın Bingazi'ye bir temsilci göndereceğini ve Paris'te bir Libyalı elçiyi kabul edeceğini söylemişti. -SES KAYDI YAYIMLANDI- Libya devlet televizyonu, ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve muhaliflerin askeri komutanı arasında geçtiği belirtilen telefon konuşmasını yayımladı. Tercüman kullanan Amerikalı büyükelçinin, merkezi Bingazi'deki Milli Konsey'in muhaliflerin askeri kanadının başına getirdiği Ömer Hariri ile görüştüğü belirtildi. Televizyon, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 1969'ta yaptığı darbede yer alan subaylardan biri olan, ancak daha sonra cezaevinde yatan Hariri'yi Arapça "ajan" ya da "yalaka" anlamına gelen bir kelimeyle nitelendirdi. Haberde, ABD'nin diplomatlar listesinde Gene A. Cretz olduğu kaydedilen Amerikalı Büyükelçinin, Hariri'yle güvenilir bir şekilde nasıl temas kurabileceğini, çatışmalara sahne olan Zaviye gibi batı kentlerinde bağlantısı olup olmadığını sorduğu ifade edildi. Hariri'nin "ülkenin doğusunda bulunan kurtarılmış bölgelerdeki güçlerden sorumlu olduğunu, Zaviye'de 'kedi-fare" oyunu oynandığını ve onlarla bağlantılarının çok iyi olduğunu" söylediği belirtildi. Ömer Hariri'nin gelecekte kendisiyle temas kurulmasına hazır olduğunu ifade ettiği de kaydedildi. Ses kaydının çok net olmadığı, Hariri'nin sık sık "soruyu alamadığı"nı dile getirdiği bildirildi. -BANKA HESAPLARI DONDURULDU- Almanya hükümeti, Libya Merkez Bankası ve Libya Yatırım İdaresine ait hesapların dondurulması talimatını verdi. Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, talimatın, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin denetimindeki devlet bankalarına sınırlamalar getirilmesi yönündeki AB kararı doğrultusunda verildiği, emrin Libya Afrika Yatırım Portföyü ve Libya Dış Bankasını da kapsadığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Libya Merkez Bankası, Libya Afrika Yatırım Portföyü, Libya Dış Bankası ve Libya Yatırım İdaresi'nin hesaplarına erişim yeni bir emre kadar yasaklanmıştır" denildi. Açıklamada, hesapları dondurulacak bankaların "Muammer Kaddafi'nin denetiminde bulunduğu ve Kaddafi rejimine mali destek sağlayabileceği" ifade edildi. AB, hafta içinde, Kaddafi, ailesi, bazı yardımcıları ve hükümetin destekçilerine mali yaptırımları artırma kararı almıştı. -ÖLÜ VE YARALI SAYISINDA ARTIŞ VAR- Uluslararası Kızılhaç teşkilatı başkanı Jakob Kellenberger, Libya'daki doktorların, ülkedeki saldırılar ve çatışmalarda çoğunluğu sivil olmak üzere ölen ve yaralananların sayısında keskin bir artış tespit ettiklerini bildirdi. Kellenberger, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Libyalı doktorların, hava saldırılarının ve şiddetti çatışmaların olduğu Ecdebiye ve Misrata'daki hastanelerin verilerine göre son günlerde ölü ve yaralı sayısında büyük artış olduğunu belirttiğini kaydetti. Kızılhaç Başkanının açıklamasına göre, Misrata'da tedavi altındaki 40 kişi ağır yaralı, 22 kişi öldü ve Kızılhaç'ın Ecdebiye'deki cerrahi ekibi geçen hafta içinde 55 kişiyi ameliyat etti. Kellenberger, teşkilatlarının Libya'da başkent Trablus dahil batı bölgelerine ulaşımının kesildiğini belirterek, bu bölgedekilerin, muhaliflerin kontrolündeki doğu bölgelerinden daha fazla çatışmalardan etkilendiklerini tahmin ettiklerini söyledi.