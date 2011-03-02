-LİBYA HÜKÜMETİ BOMBALAMA HABERİNİ YALANLADI TRABLUS (A.A) - 02.03.2011 - Libya hükümeti, ülkenin doğusunda isyancıların elindeki şehirlere karşı saldırı haberlerini yalanladı. Libya hükümetinin sözcüsü Musa İbrahim, Marsa El Brega ile Ecdebiye'ye saldırı haberlerinin sorulması üzerine, "Bunu şüpheyle karşılıyorum. Bunun da yanlış haberlerden biri olduğunu zannediyorum" dedi. Bu arada isyancıların bir sözcüsü, petrol ihracat terminali konumundaki Marsa El Brega'nın kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini söyledi. 17 Şubat koalisyonunun sözcüsü Mustafa Heriyani, Reuters'a açıklamasında, "Bu sabah Brega'yı ele geçirmeye kalkıştılar, ancak başarısız oldular. Şehir tekrar devrimcilerin kontrolünde" dedi ve hükümetin her tür psikolojik savaşa başvurduğunu söyledi. Heriyani, "Muhtemelen yabancıların yardımını isteyeceğiz. Muhtemelen stratejik noktalara hava saldırıları Kaddafi'nin tabutuna son çiviyi çakacak" diye konuştu. Koalisyonun sözcüsü, Ecdeyibe'yle ilgili olarak da şehirde durumun istikrarlı olduğunu, insanların büyük bir saldırıya karşı gruplaştığını, halen vur-kaç saldırılarının yapıldığını belirtti. Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, ülkenin doğusundaki Brega kentinin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini bildiren El Cezire, savaş uçaklarının, muhaliflerin bir askeri üs ve silah deposunun denetimini elinde tuttuğu bölgedeki Ecdebiye kasabasını bombaladığını bildirmişti.