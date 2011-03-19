-LİBYA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE FÜZE SALDIRISI İDDİASI WASHINGTON (A.A) - 19.03.2011 - Akdeniz ve çevresinde konuşlu Amerikan savaş uçakları ve savaş gemilerinin, Fransa hava kuvvetlerinin Libya'da başlattıkları operasyona ilk aşamada katılmadıkları ancak ilerleyen saatlerde füze saldırılarıyla destek verecekleri ileri sürüldü. AP'nin haberine göre Amerikalı yetkililer, füze saldırılarıyla, Libya hava savunma sistemlerinin hedef alınacağını belirtti. ABD'nin, bu operasyona katılımını, en azından başlangıç aşamasında, "sınırlı tutmayı düşündüğünü" belirten bir yetkili, Libya hava savunma sistemlerini hedefleyerek Fransa ve diğer ülkelerin hava kuvvetlerine yardım sağlamış olacaklarını ifade etti. Yetkili bu kapsamda, Libya hedeflerine bugün Tomahawk füzeleriyle saldırıların beklenebileceğini ifade etti. Yetkili, Libya'nın bu ilk operasyonlara tepkisine bağlı olarak, operasyonun diğer aşamalarının nasıl olacağının değerlendirileceğini kaydetti.