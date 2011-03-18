-LİBYA HAVA SAHASINI KAPATTI BRÜKSEL (A.A) - 18.03.2011 - Avrupa hava trafiği kontrolü örgütü Eurocontrol, Libya'nın hava sahasını her türlü uçuş trafiğine kapattığını bildirdi. Eurocontrol'den yapılan açıklamada, Maltalı yetkililerden, Trablus hava trafiği kontrolünün, "yeni bir emre kadar" Libya hava sahasını trafiğe kapattığı yolunda bilgi alındığı belirtildi. BM Güvenlik Konseyi, dün Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi kararını onaylamıştı. ABD, İngiltere ve Fransa karar doğrultusunda Libya'ya birkaç saat içinde hava harekatı yapılmasını bekliyor. Eurocontrol, 39 Avrupa ülkesinde hava trafiğini izlemek amacıyla 1960'da kuruldu. Öte yandan Libya savaş uçaklarının Libya'nın doğusunda saldırılarını sürdürdüğü, batıdaki Misrata ve muhaliflerin merkezi Bingazi'deki muhalifleri hedef aldığı bildirildi.