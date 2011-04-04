-LİBYA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Libya'ya ihracatın mart ayında yüzde 87, ilk çeyrekte ise yüzde 42 daraldığını söyledi. Çağlayan, Dış Ticaret Müsteşarlığında düzenlenen, Libya'daki Türk müteahhitlik firmalarının durumlarının ele alındığı toplantıya katıldı. Toplantının açılışında konuşan Çağlayan, çalışmalarının ana temelini Libya'da faaliyette bulunan müteahhitlik firmalarının maddi zarar ziyanlarının netleştirilmesinin oluşturulduğunu belirtti. Bunun belirlenmesi için durum tespit formlarının çatı kuruluşlar aracılığıyla firmalara gönderildiğini ifade eden Çağlayan, şöyle konuştu: ''31 Mart 2011 saat 18.00 itibarıyla 108 firmamız bildirimde bulundu. Yapılan bildirimlere göre 17,5 milyar dolar tutarında 303 adet projeyle ilgili olarak geri dönüş yapılmıştır. Bu firmalarımızın Libya'daki işveren kuruluşlara verdikleri kesin teminat mektuplarının toplamı 307 milyon dolardır. Avans teminat mektupları tutarı 1,2 milyar dolardır. Yine firmalarımızın beyanlarına göre henüz tahsil edilemeyen hak edişlerin toplam tutarı 1,4 milyar dolardır. Ayrıca firmalarımızın çeşitli Libya bankalarında toplam 96,6 milyon dolar nakitleri bulunmaktadır. Firmalarımızın beyan ettikleri makine ekipmanları toplam değeri 893,9 milyon dolardı. Libya'daki fiili durum nedeniyle yerinde tespit yapma imkanı bulunmaması nedeniyle gerek makine ekipman gerek şantiyelerdeki zarar ziyan konusundaki verilen rakamlar ise büyük bir çoğunlukta şu an için tahmine dayanmaktadır. Bu konuda bir rakam belirtmenin şu an için çok doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Ancak firmalarımızın bize aktardığı tahmini rakamlar tarafımızdan kayda alınmıştır.'' Çağlayan, Libya'da faaliyette bulunan firmaların kullandıkları kredilerin geri ödemesinde karşılaşabilecekleri sıkıntıların aşılması amacıyla bankalarca kullandırılan kredilerin yeniden yapılandırılmasına ve yeni sözleşme koşullarına bağlanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen çalışmaların da son aşamaya geldiğini kaydetti. Bakan Çağlayan, Libya'ya ihracatın mart ayında yüzde 87, ilk çeyrekte ise yüzde 42 daraldığını vurguladı.