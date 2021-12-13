Libya'da planlanan başkanlık seçimine günler kala nihai aday listesi açıklanamadı

Libya Yüksek Seçim Kurulu’nun onaylı adayları henüz açıklayamaması, 24 Aralık’ta planlanan başkanlık seçiminin gerçekleşme ihtimalini düşürüyor. Libya Seçim Komisyonu, yasal sorunlar çözülene kadar nihai aday listesini açıklamayacağını bildirdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, mahkeme kararları, Libya Yüksek Seçim Kurulu’nun Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi gibi birkaç ismin aday olmasını engelleyen adımını geri çevirdi.

Seçim takvimi, bazı isimlerin adaylıklarının uygun olup olmadığı, bir sonraki devlet başkanı ve meclisin yetkileri de dahil olmak üzere seçimlerle ilgili temel kurallara yönelik anlaşmazlıklar aylardır devam ediyor.

Tartışmalı seçimler

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında ise her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılması kararı alınmıştı.