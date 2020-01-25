Libya'da petrol üretimi yüzde 75 düştü

Libya'da General Halife Hafter'in baskısının ardından 18 Ocak'tan beri faaliyetlerini askıya alan petrol rafinerilerinden dolayı ülkenin zararının 256 milyon dolara ulaştığı açıklandı.

Euronews'in aktardığına göre, Ulusal Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bu tarihten beri ham petrol üretimi yüzde 75 azalarak günlük 1,2 milyon varilden 320 bin varile düştü. Ofis bu kaybın nedeninin Hafter'e bağlı güçlerin ülkenin doğu ve güneyindeki en önemli liman ve petrol üretim alanlarını kapatması olduğunu belirtti.

Başkent Trablus'u ele geçirmek için geçen nisandan beri taarruzda bulunan General Hafter'e bağlı güçler, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Libya zirvesi öncesi en önemli petrol alanlarını bloke etmişti.

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