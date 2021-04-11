Libya'da Koronavirüs'e karşı aşılama başladı

Libya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ilk aşı dozları uygulanmaya başlandı. Sputnik V aşısının 101 bin 250 dozluk ilk teslimatı Libya’ya geçtiğimiz hafta ulaşmıştı. Aşılama kampanyasında ilk aşı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’ye yapıldı.

Dibeybe aşıyı yaptırdıktan sonraki konuşmasında, “Libya’nın Covid-19'a karşı mücadelesinde bugün çok önemli bir gün” dedi.

Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının 101 bin 250 dozluk ilk teslimatı Libya’ya geçtiğimiz hafta ulaşmıştı. Ülkenin başkenti Trablus’a gelen dozlar, Mitiga Uluslararası Havaalanı’nda teslim alınmıştı. Libya Başbakanı Dibeybe, “İlk korona virüs aşı teslimatını aldık. Libya halkını aşı sistemine kayıt yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Libya’da toplam korona virüs vaka sayısı 167 bin 825, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 2 bin 823’e yükseldi. (İHA)