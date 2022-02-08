Libya'da kıyıya üzerinde Putin'in fotoğrafı olan uyuşturucu dolu torbalar vurdu

T24 Dış Haberler

Libya'da kıyıya, üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafı bulunan torbalar dolusu uyuşturucu vurdu.

Libya Observer'ın aktardığına göre üzerinde Putin'in fotoğrafları olan 323 torba dolusu esrar, kıyıda bir vatandaş tarafından bulundu.

Polis, kaç kilo uyuşturucu bulunduğunu açıklamazken poşetlerin yüksek ihtimalle uyuşturucuyu kaçıran gemi battıktan sonra kıyıya vurduğunu ifade etti.

Rus haber ajansı Znak, uyuşturucu kaçakçılarının paketlere sıklıkla ünlü figür ve şirketlerin fotoğraflarını bastığını ifade etti.

Birkaç gün önce Libya'nın Talmitha ve Boutraba şehirlerinde de üzerinde Pablo Escobar'ın fotoğrafları bulunan paketler kıyaya vurmuştu.