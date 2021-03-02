Libya'da geçici hükûmetin başbakanı Dibeybe'nin verilen rüşvetlerle seçildiği iddia edildi

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Birleşmiş Milletler, yaptığı soruşturma kapsamında Libya'da geçici hükûmetin başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin bazı seçmenlerin oyunu rüşvetle satın almaya çalıştığını iddia etti.

Açıklamaya göre bu rüşvetlerin miktarı 200 bin dolara kadar çıktı. İddaya göre bu rüşvet teklifleri BM'nin seçtiği 75 kişilik siyasi diyalog forumu Ulusal Birlik Hükûmeti yetkililerini seçmek için Tunus'ta bir otelde toplandığında yapıldı.

Soruşturmaya göre bazı üyeler kendilerine diğer üyelere kıyasla daha az rüşvet önerildiğini öğrenince otel lobisinde tartışma yaşandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin ofisi suçlamaları reddetti ve iddiaların siyasi süreci aksatmayı hedefleyen "yalan haberler" olduğunu öne sürdü.

Birleşmiş Milletler'in raporu 15 Mart'ta yayımlanacak. The Guardian'ın aktardığına göre delegelere Dibeybe'ye oy vermeleri karşılığında 150 bin ile 200 bin dolar arasında değişen miktarda para önerildi.