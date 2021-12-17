Libya'da Devlet Başkanlığı seçimleri tehlikeye mi girdi?

İç savaşlar nedeniyle dünya gündeminden düşmeyen Libya'da gelecek hafta yapılması beklenen Devlet Başkanlığı seçimlerinin akıbeti konusundaki belirsizlik sürüyor. Libya'da halk 24 Aralık'ta yeni Devlet Başkanını seçmek üzere sandığa çağrılmıştı. Ancak bölgeden alınan haberlere göre, silahlı gruplar Perşembe gecesi başkent Trablus'taki önemli hükümet binalarının yakınlarına kadar ilerledi.

Bu arada güneydeki Sabha şehrinde, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı güçler ile Trablus'taki geçici hükümetin taraftarları arasında da çatışmalar yaşanıyor. Sağlıkla ilgili çevrelerden edinilen bilgiye göre bu çatışmalarda en az bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Seçim tartışmaları sürüyor

Libya'da Devlet Başkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmalar aylardır devam ediyor. Seçimin yasal zemini, adaylar ve seçim süreci ile ilgili taraflar uzlaşamıyor. Bu konularda uzlaşı sağlanamadığı gibi tartışmalar da son zamanlarda daha da yoğunlaştı.

Seçim komisyonu adaylıkları kesinleşenlerin isimlerinin yazılı olduğu nihai listeyi bu güne dek yayınlamadı. Bu nedenle adaylar seçime bir hafta kalmasına rağmen seçim kampanyalarını başlatamadılar.

Yaklaşık 100 kişinin adaylık için başvuru yaptığı belirtildi. Bunlar arasında Trablus'u ele geçirmek için saldırılarda bulunan General Halife Hafter ile Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi de bulunuyor. Ancak oğul Kaddafi, babasına karşı yapılan protestoların sert şekilde bastırılmasına destek vermekle suçlanıyor. Diğer aday adayı, geçiş hükümetinin mevcut başbakanı Abdulahamid Dibeybe'nin adaylığı da tartışma konusu oluyor.

Libya Seçim Komisyonu Üyesi Ebu Bekir Marada Perşembe günü yaptığı açıklamada, seçimlerin planlandığı gibi yapılamayacağını belirtti. El Cezire'ye verdiği demeçte Marada, 24 Aralık'ta seçim yapılmasının artık mümkün olmadığını söyledi.

Seçim, yüksek petrol gelirleriyle öne çıkan Libya'da yıllarca süren iç savaştan sonra siyasi istikrarın sağlanabileceğine dair umutları artırıyor. Birleşmiş Milletler ve Almanya da dahil olmak üzere uluslararası toplumun önemli bir kesimi seçim tarihine uyulması konusunda baskı yapıyor.

Libya'da 2020 yazından bu yana büyük çaplı çatışmalar yaşanmadı ve Ekim 2020'den bu yana ateşkes sağlandı. Ancak binlerce yabancı askeri gücün konuşlandığı ülkede iç huzur sağlanabilmiş değil.