-LİBYA: ÇATIŞMALARA EL KAİDE DE KATILIYOR TRABLUS (A.A) - 18.04.2011 - Libya'daki Albay Muammer Kaddafi rejimi, El Kaide'nin bir yöneticisi ile bir grup savaşçının Misrata'ya gittiğini ve ülkedeki çatışmalara El Kaide'nin de katıldığının ispat edildiğini açıkladı. Rejimin sözcüsü Musa İbrahim basın toplantısında yaptığı açıklamada, El Kaide'nin Libya'daki çatışmalara dahil olduğunun her gün ispat edildiğini belirterek, "Bu insanlar bu ülkeye yerleşir, Avrupa'ya birkaç adım uzakta, ülkenin geleceğini ve büyük zenginliğini kontrol ederlerse, bunun çok tehlikeli olacağını düşünüyoruz" dedi. Kendilerine ulaşan istihbarata göre, El Kaide'nin tüm dünya istihbarat servislerince çok iyi tanınan yöneticisi Abdülhakim El Hasadi'nin, iyi eğitimli 25 savaşçıyla birlikte isyancıların elindeki Misrata kentine gitmek üzere Bingazi'den eski bir gemiyle yola çıktığını belirten İbrahim, onarılan El Şahid Abdülvahab isimli eski Mısır bandıralı geminin silah ve modern haberleşme cihazlarıyla yüklü olduğunu kaydetti. Rejimin sözcüsü İbrahim, koalisyonun maalesef bu durumdan haberdar olduğunu ve El Kaide üyelerinin Bingazi'den Misrata'ya geçişine izin verdiğini ileri sürdü. Libya cihat grubu ve El Kaide üyesi İsmail Sallabi'nin de Katar tarafından gönderilen 20 kadar uzmanın yardımıyla Bingazi'deki "7 Nisan" askeri kampında 200 kökten dinciye askeri eğitim verdiğini iddia eden İbrahim, ayrıca 1980'li yıllardan beri El Kaide üyesi olarak Interpol ile ABD tarafından aranan ve isyancıların saflarında savaşan Abdülmunim El Maduni'nin Brega'daki çatışmalarda öldürüldüğünü söyledi. -MİSRATA'DA 1000 ÖLÜ- Öte yandan, rejim yanlısı kuvvetlerin kuşatması altındaki Misrata kentinin hastanesinin başhekimi Dr. Halid Ebu Falga, şubat sonundan beri kentte meydana gelen çarpışmalarda yaklaşık 1000 kişinin öldüğünü, 3000 kişinin yaralandığını bildirdi. Muhalif doktor, ölenlerin yüzde 80'inin sivil olduğunu belirterek, hastanenin 60 yatağının sürekli yaralılarla dolu olduğunu kaydetti. Sadece dünkü çatışmalarda 17 kişinin öldüğünü, 71 kişinin yaralandığını anlatan Dr. Ebu Falga, geçen haftadan beri Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerin yasaklanmış parça tesirli misket bombaları kullanmaları yüzünden ağır yaralıların sayısında büyük artış olduğunu da sözlerine ekledi.